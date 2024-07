„Sezonu bych rozdělil na dvě části. Na tu podzimní, ve které se nám dařilo alespoň to, co jsme si společně řekli. Venku jsme sice nezískali ani bod, doma jsme si to ale pohlídali a byli jsme stoprocentní. Byli jsme i dost disciplinovaní. V lednu jsem ale musel na operaci, a tak zimní příprava nebyla úplně dostatečná. Na druhé operaci jsem pak byl v dubnu a znovu nám to ten systém trochu rozhodilo. Možná jsem měl některé věci i vyhodnotit trochu jinak," hodnotí maletínský kouč Jakub Havlíček sezonu, která skončila před dvěma týdny.

Celkově v ní jeho svěřenci skončili na desátém místě ze čtrnácti. Jak už bylo řečeno, na podzim dokázali na domácí půdě zvítězit ve všech pěti střetnutích a naopak ve všech osmi hraných na venkovních hřištích padli. Poprvé a zároveň jedinkrát tak venku zvítězili až ve 24. kole, když zajížděli na půdu již beznadějně poslední Libiny. Mezitím už ale přišlo i zhroucení oné domácí tvrze a boj o udržení až do posledních kol.

Nyní už by ale bylo nejlepší na celý minulý ročník zapomenout a soustředit se na ten, který odstartuje už na začátku srpna. Kdy tedy v Maletíně plánují začít s pravidelnou letní přípravou?

„Chtěl bych začít ve čtvrtek 18. července a doufám, že stihneme více než jeden přátelák. Jinak tedy budeme trénovat dvakrát týdně a doufám, že budu mít dost kluků, aby ty tréninky měly kvalitu a my mohli načerpat jak fyzičku, tak se i trochu zdokonalit ve hře s míčem," popisuje Havlíček.