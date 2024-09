Co říkáte na fungování Dietos. Třeba z mého pohledu to je opravdu skvělá parta nadšenců v pravém slova smyslu. Klub se snaží maximálně propagovat, mají soutěže o přestávce, komentář během hry, na zápasy v Šumperku chodí i více lidí než na klasický fotbal.

Když vezmu spoluhráče, tak část to vzala v pohodě, koneckonců věnujeme se amatérskému fotbalu, ale někteří popravdě nebyli moc nadšení. Z mého pohledu bylo důležité, že jsem byl v Losinách platným hráčem, to mi hodně pomohlo a nakonec si všichni na moje působení u Dietos zvykli (úsměv).

Budete i v příštím ročníku pokračovat jako fotbalový „obojživelník“?

Jednoznačně! Jak jsem uvedl, máme cíle, když chceme zvýšit poměr vítězných zápasů. Letos jsme uspěli jen ve dvou ze šesti. Teď chceme víc a pokud by vyšlo play off, bylo by to super (úsměv).

Provozujete i další sporty?

Občas si chodím s kamarády zahrát volejbal, ale na klubové úrovni už neprovozuji nic jiného…

Vrátím se ke klasickému fotbalu. Losiny na jaře po letech spadly do I. A třídy. Jak moc velké to bylo zklamání?

Bohužel jsme pokazili závěr sezóny. Do posledního týdne jsme navíc nevěděli, kolik mančaftů vlastně sestoupí. Byli jsme čtvrtí od konce, což v kariéře nepamatuji, že by padala čtyři mužstva. Zklamání bylo samozřejmě velké. Teď už sice za losinské áčko nehraji, ale klukům moc fandím a přeji jim, aby se co nejrychleji dostali zase zpátky.

Kde se lámal pomyslný chleba, co rozhodlo o losinském sestupu?

Bylo nás málo. Tréninková morálka nebyla dobrá. Pak chyběla kondice, což se na hřišti projevilo. Nebyli jsme dost silní, abychom uhráli důležité zápasy. Třeba jsme tehdy remizovali s posledním. Ve výsledku to byl možná ten klíčový moment, který rozhodl o našem sestupu.

Letos hrajete okres v Loučné za Losiny B, ale ve statistikách máte i starty v divizi za Šumperk, konkrétně osm zápasů s bilancí jedné červené a tří žlutých karet. To je v nadsázce úplně vizitka „zlého muže“. Jak na šumperské fotbalové angažmá vzpomínáte?

Ale to byla moje jediná červená karta za celou dosavadní fotbalovou kariéru (smích). Mám pocit, že jsem ji dokonce vyfasoval hned v prvním utkání. Nastoupil jsem na pozici levého obránce, což není úplně můj post, ale byl jsem vděčný za šanci v divizi. Nejdříve jsem stáhl unikajícího útočníka, prostě taktický faul a žlutá karta. Druhá už byla dost zvláštní. V hlavičkovém souboji se protihráč chytil mojí ruky, dal si s ní do obličeje a padl k zemi. Rozhodčí okamžitě přerušil hru a vyloučil mě.