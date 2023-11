V předsezónním článku přitom novomalínský kouč Zdeněk Michalička mluvil o tom, že hlavním úkolem týmu v této sezoně bude krajskou soutěž udržet pro budoucí mladé naděje. Z toho vyplývá, že takovýto vývoj určitě nikdo, ani on sám, nečekal.

„Myslím si, že je to tím, že mužstvo lehce posílilo. Ze Šumperka se vrátil Matěj Kočí a přišel i Jiří Halama. Další důležitou věcí je, že se nám podařilo udržet útočníka Ondru Duse. Také se dá říci, že nám B třída vyhovuje více tím, že je mnohem fotbalovější než okres," vypočítává hlavní důvody nebývalého, avšak stále jen prozatímního úspěchu.

„Byly tam ale i zápasy, které jsme ztratili kvůli nezkušenosti a zaplatili tak svou nováčkovskou daň. I tak je nálada v kabině skvělá," dodal ještě.

A z jeho dalších slov pak vyplývá, že nechce dopustit, aby povedený podzim na jeho svěřence zapůsobil nějakým uspokojujícím způsobem a nastínil, jak bude v podání Nového Malína vypadat nadcházející a nekompromisně už se blížící zimní příprava.

„Máme v plánu se tak polehku vidět už od prosince, kdy absolvujeme pár takových lehčích tréninků. Oficiálně pak přípravu odstartujeme už v prvním lednovém týdnu. Jednou týdně budeme mít tělocvičnu a jednou týdně budeme chodit i ven," popisuje, co nejbližší budoucnost.

A prozradil také, co bude směrem do jara novomalínskou prioritou a jak se jí budou snažit dosáhnout „I nadále chceme hrát fotbal, na který se dá dívat. Budeme tedy pracovat na základních herních věcech, jako jsou přihrávky, zpracování, střelba a tak podobně. Nesmím také opomenout fyzickou kondici. Budeme prostě dělat vše pro to, aby byl divák i na jaře spokojený," uvedl a dodal: „Máme v plánu i kratičké, asi třídenní, únorové soustředění a také asi čtyři přípravná utkání proti týmům z regionu."

Ač jsou borci z obce na Šumpersku čítající zhruba 3700 obyvatel v tabulce první, moc vyskakovat si nemohou. Druhé Štíty a třetí Řetězárna totiž mají stejně jako oni na svém kontě 23 bodů a čtvrtá Ruda nad Moravou jich nasbírala jen o jeden méně. I proto tak zatím na nějaké větší plány do budoucna mohou zapomenout a soustředit se zejména na to, co jim přinese přítomnost. Její výsledky se totiž mohou později ukázat jako klíčové.

„Naše ambice jsou stále neměnné. Moc dobře víme, kdo jsme a stojíme proto nohama na zemi. I nadále tak bude nejvyšším cílem tu B třídu udržet a nejlépe se držet v horní polovině tabulky. Když k tomu navíc budeme hrát i smysluplný a koukatelný fotbal, tak budeme spokojeni. Snažíme se zatím moc nemyslet dopředu, protože po nějakých třech zápasech, z nichž je většina velice vyrovnaná, může být všechno úplně jinak," uzavřel Zdeněk Michalička.