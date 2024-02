„Výsledkově to nebylo až tak špatné. Navíc jsme přestali dostávat tolik branek jako dřív. Na úkor toho ale nebyl zápas, který bychom vyhráli větším rozdílem a vždy to bylo drama až do posledních minut. Dále nás bohužel brzdila zranění a discipllinární tresty. Dost mě pak mrzí remíza se Žulovou, kdy jsme dostali vyrovnávací gól až v nastavení," hodnotí kouč Petr Marcinov podzimní část, ve které jeho svěřenci ze třinácti zápasů zvítězili šestkrát, pětkrát remizovali a dvakrát prohráli a to jim s 23 nasbíranými body stačí k dělenému prvnímu až třetímu místu.

Každý může ztratit s každým

A nejen ono zmiňované dělené první až třetí místo pro Nový Malín, Štíty a právě Řetězárnu je specifikem letošní rozehrané soutěže. Vyrovnané je to totiž i na dalších příčkách. Ruda nad Moravou má totiž bodů 22, Žulová 20 a dalších pět celků se pak dělí o počet osmnácti a sedmnácti nasbíraných bodíků. Poslední čtveřice se pak pohybuje v rozmezí patnácti až třinácti. „To se často nestává. Svědčí to ale o tom, že každý může ztratit s každým. Není zde tedy žádný jednoznačný favorit ani outsider," říká Marcinov.

Na umělku k soupeři

Nyní už je ale bláznivý podzim minulostí a probíhá klasická zimní příprava, kterou v České Vsi rozhodně nechtějí podcenit. „Začali jsme v půlce ledna fyzičkou a musím říct, že tréninková morálka je super. Jediné, co nám kalí úsměv je, že v České Vsi nemáme umělku a musíme na ni jednou týdně jezdit k soupeři do Mikulovic. I tak ale počet tréninků postupně zvyšujeme a chystáme i přípraváky," popisuje s dodatkem, že se ani nechystají žádné změny v kádru. „Doplňujeme jej však dorostenci. Tři až čtyři si už říkají o trvalé zasazení do áčka," poznamenal.

Kanonýr chybí, zeď je na svém místě

Co však borce z obce na Jesenicku o zhruba 2500 obyvatelích skutečně trápilo, byla koncovka. Nastříleli totiž pouhých 25 branek a jsou v této činnosti tak až čtvrtí od konce. „Doposud jsme na jeden gól potřebovali dobrých pět až šest šancí. Bohužel nemáme žádného typického kanonýra," krčí rameny kouč, jehož svěřenci se ale na druhou stranu mohou s pouhými osmnácti inkasováními pochlubit nejlepší obranou soutěže a jednou z nejlepších v celé olomoucké I.B třídě.

Fotbal je musí začít znovu bavit

Do té spadli po konci sezony 2021/2022. V minulém ročníku skončili až pátí a sedmou nejvyšší soutěž tak hrají již podruhé v řadě. „Návratu bychom se určitě nebránili. Začali bychom to ale řešit až ve chvíli, kdy by ta situace skutečně nastala. Zatím je to ještě daleko. Po těch dlouhých letech, co jsme se pohybovali ve spodních patrech A třídy nyní pracujeme hlavně na tom, aby fotbal kluky znovu začal bavit," vysvětluje.

„Půjdeme prostě zápas od zápasu a nebudeme si s tím vůbec lámat hlavu. Čeká nás spousta těžkých zápasů ať už proti Novému Malínu a Štítům, tak i proti Mikulovicím či Rudě nad Moravou," dodal ještě na úplný závěr Petr Marcinov.