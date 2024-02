„Dobře jsme se chytli v prvním zápase a pak se nám i nadále docela dařilo. Poslední dva nebo tři zápasy už to ale nebylo ono. Měli jsme také hodně zraněných ze základní sestavy. Myslím si, že naše postavení v tabulce pak celkem odpovídá realitě. Dost zápasů jsme totiž zvládli, i když jsme třeba nebyli tím lepším týmem a naopak. To je ale fotbal. Mrzí mě ale zápas se Sudkovem. Tam jsme prostě prohrát neměli," popisuje 52letý kouč Rudy Petr Šimek a přitom zmínil i zápas dvanáctého kola, ve kterém jeho svěřenci padli 1:2 gólem v 83. minutě.

Takovou vyrovnanost nepamatuji

Jedním ze specifik této sezony je až opravdu nebývalá vyrovnanost celé soutěže, kdy první tři celky (Nový Malín, Štíty, a Řetězárna) mají shodně 23 bodů, čtvrtá Ruda nad Moravou na ně ztrácí jen bod a pátá Žulová má jen o další dva body na svém kontě méně. Dále pak následuje trojice týmů s osmnáctibodovým ziskem, další trojice jich nasbírala sedmnáct a poslední béčko Velkých Losin jich má třináct, přičemž ztrácí pouhý bodík na předposlední Zvoli.

„Takovýto vývoj si vážně nepamatuji. Je to tak našlapané, že každá výhra může v podstatě kohokoli posunout klidně i o tři místa vpřed a každá prohra zase naopak," komentuje tento fakt Šimek.

S přípravou zatím spokojenost

A jelikož bude možná skutečně rozhodovat jakýkoli úspěch či nezdar, je potřeba se na jarní část pořádně připravit. A to samozřejmě ví i v této obci na Šumpersku se zhruba 2600 obyvateli, protože s přípravou začali již ve druhém lednovém týdnu. „Zatím musím říct, že jsem spokojen. Kluci chodí ve slušných počtech. Trénujeme pak dvakrát týdně. Jednou máme tělocvičnu a podruhé výběhy," pochvaluje si a dodává, že v plánu je i čtyřdenní soustředění v penzionu Horizont v Janoušově, které by se mělo konat o posledním víkendu před začátkem jara.

Spoléháme na své zdroje

Jestli se toto soustředění nakonec uskuteční, zatím tedy jisté není. Dle slov rudského lodivoda je ale jistá jiná věc. A to ta, že by jím vedený tým měl do jarní části nastoupit beze změn oproti jeho podzimnímu složení. Žádné změny totiž podle něj v plánu nejsou.

„Spoléháme hlavně na své zdroje a nemám ani zprávy o tom, že by někdo odcházel. Jen doufám, že se většina kluků, které trápilo zranění, stihne včas vrátit. Víme zatím jen o jednom, kterému se to bohužel nepodaří," uvedl s tím, že je jinak se svým kádrem spokojený, jen bude do budoucna důležité zapracovat na koncovce. V tom mu za pravdu dává pohled na vstřelené branky jednotlivých týmů, jelikož Ruda nad Moravou je v této disciplíně druhá nejhorší za jedenáctým Sudkovem.

Pod sebe nehledíme

A s jakými vlastně ambicemi se fotbalisté z Rudy nad Moravou pouštějí do odvetné poloviny soutěže, kterou odstartují v sobotu 23. března na trávníku osmého Dynama Javorník? „Chceme skončit do pátého místa. Níže určitě jít nechceme. Pod sebe fakt nehledíme. A případný postup? To není otázka na mě, ale zejména na hráče. Máme totiž i ty starší, kteří možná budou chtít už skončit a zároveň kluky z dorostu, kteří jsou ještě hodně mladí. Byla by to i otázka financí. Náklady by se totiž byly jednoznačně vyšší," uzavřel Petr Šimek.