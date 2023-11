„Mohli jsme mít i více bodů. Třeba v Písečné jsme nedali hromadu šancí a ještě se nám tam zranil brankář. A pak poslední zápas s béčkem Velkých Losin. Tam už byla naše koncovka naprostou katastrofou. Jeden výpadek pak ještě proběhl s Novým Malínem, se kterým jsme prohráli 3:6, jelikož nám chyběl gólman," dodal ještě.

Většinu štítských hráčů tvoří borci nad 30 let, ovšem objevují se v něm i nové mladé naděje, z nichž o některých se dá skutečně říct, že jsou pro tým těmi pravými posilami. „Nejvíce nás jednoznačně překvapil Jakub Švéda, který k nám přišel před sezonou z Jedlí a také ‚Hery' Holý. Oba to jsou ročníky 2004 a pokud na sobě budou i nadále pracovat, mohu to dotáhnout opravdu daleko," podotknul štítský lodivod.

Povedený podzim, ve kterém Štíty získaly ze třinácti zápasů 23 bodů za sedm výher a dvě remízy, už je je ale minulostí a tak, jako je tomu u jiných týmů, i zde se pomalu ale jistě schyluje ke startu zimní přípravy - jedné z pro hráče nejneoblíbenějších období v roce.

„Začneme v polovině ledna a minimálně měsíc budeme pracovat hlavně na fyzičce. Do toho bych chtěl někde vložit pět přátelských utkání, které ještě dolaďujeme. Po herní stránce bychom chtěli vylepšit zakončení. Na gól totiž potřebujeme hromadu šancí," vysvětluje Janků. K tomu je možná i dobré doplnit, že v disciplíně vstřelených branek Štíty nikterak nezaostávají za průměrem soutěže.

„Máme teď v hledáčku dva útočníky, kteří by měli přijít. O žádných jiných změnách zatím nevím," doplnil ještě šéf štítské lavičky s tím, že díky nově postavené hale přímo u nich v obci a dobrých terénů na běhání v okolí není potřeba jezdit ani na žádné zimní soustředění.

A s jakými ambicemi půjdou štítští borci do jarní části, kterou otevřou v neděli 24. března domácím střetnutím s posledním béčkem Velkých Losin, se kterým však v posledním utkání podzimu prohráli poměrem 2:3? „Budeme chtít hrát i nadále na špici. Ideálně do třetího místa. Na případný postup je pak ještě hodně času. Samozřejmě bychom museli tým hodně doplnit. Uvidíme ale, jak to vůbec všechno dopadne. Prozatím bych to nechal na překvapení," uzavřel Jiří Janků.