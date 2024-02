Letošní ročník soutěže je specifický svou až nezvyklou vyrovnaností, když první tři celky mají nasbíráno shodně 23 bodů, čtvrtá Ruda nad Moravou získala jen o jeden méně a Žulová na pátém místě na ni ztrácí jen další dva. Zároveň ze své pozice má pak pouhopouhý tříbodový náskok na desátý Sudkov a pětibodový na dvanáctou Oskavu. „Právě díky tomu jsme se z posledního místa rychle prodrat až na to páté. A stejně to nejspíš bude pokračovat i na jaře. Po pěti kolech můžeme být zase úplně někde jinde," uvedl Vylíčil.

„Jednak si myslím si, že je to tím, že ty manšafty jsou už dlouho spolu a nikdo nemá koho jak překvapit. A dále, ač to nejspíš moc lidí neslyší rádo, se dle mě snížila kvalita soutěže tím, že špičkové týmy, jako třeba Bernartice, odešly. Došlo také k poklesu výkonnosti Mikulovic a třeba Česká Ves a Bohdíkov se už za ta léta úrovni B třídy přizpůsobily. Jinak ale spodek tabulky byl vyrovnaný vždycky," dodal ještě.

Musíme týmu poděkovat

S čím ale může být tento 42letý kouč a celý zbytek trenérského štábu spokojený, je přístup jeho svěřenců. Sám totiž říká, že po konci podzimní části sezony přerušili v Žulové přípravu jen na pouhý měsíc.

„Díky omlazení kádru přišla nová energie. Trénujeme jednou týdně a jsme zrovna ve fázi nabírání kondice. A až se oteplí, začneme trénovat i dvakrát týdně. Když to srovnám s minulými roky, tak musíme všichni celému týmu za jeho snahu poděkovat. Doufáme, že se ta usilovná práce zúročí i na jaře," usmívá se a doplňuje ještě, že Žulová možná vyrazí i na soustředění, které je však kvůli pracovnímu vytížení zatím pouze v úvahách.

Většina změn již proběhla

Každý tým má pak nějakou svou achillovu patu. A Vylíčil přiznává, že tou žulovskou je stále, i přes značné zlepšení v posledních zápasech, bránění standardních situací. A ono zlepšení přišlo právě s omlazením a naskočením na vítěznou vlnu. I kvůli této masivní obměně tak nyní v městečku na Jesenicku s necelými 1200 obyvateli již k žádným větším změnám docházet nemusí. „Uvažujeme už jen o doplnění jedním, maximálně dvěma hráči," upřesnil Petr Vylíčil.

Postup? Výhledově

A s jakými cíli se Žulovští chystají do druhé poloviny soutěže, která pro ně začne v neděli 24. března doma proti předposlední Zvoli? „Před každou sezonou máme cíl podobný, a to pohybovat se do třetího místa. A myslím, že pokud navážeme na konec podzimu, tak to klapne. Nové vedení také uvažuje o postupu. Ne ale teď, nýbrž výhledově. Je to dost ovlivněno tím, že skutečně chceme stavět na klucích tady z okolí. A po postupu bychom museli přivést posily i odjinud," uzavřel asistent trenéra Žulové.