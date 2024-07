Jak byste, nyní už s odstupem, zhodnotil uplynulou sezonu? Jak moc byla pro vás náročná?

No bylo to prostě těžké. U většiny těch kluků bylo vidět, že vyrostli z okresu a prostě na to nemají. Nejsou to hráči, kteří by přišli z vyšších tříd, jako tomu bylo u většiny našich soupeřů. Jednoduše se do I. A třídy postupně vykopali a tohle byl jejich vrchol.

A co vím, tak jste měli i hodně problémů se zraněními…

Ano, je to tak. Dva klíčoví hráči měli během sezony problémy s koleny a museli v podstatě přestat hrát. Dále se na to nalepila i řada menších zranění, sice není nic nenormálního, ale v kombinaci s těmi většími to už šlo prostě znát.

Byl i navzdory tomu, co říkáte, v týmu někdo, kdo vás nějakým způsobem příjemně překvapil?

Žádní jednotlivci asi ne. Musím ale říct, že kluci jako tým se opravdu snažili. To jde vidět i na výsledcích, že jsme neprohrávali nějakými vysokými rozdíly. Skoro vždycky to bylo o gól nebo o dva. Za tohle má celý tým můj obdiv, protože kolikrát byli hráči dokopaní, sedření a bylo na nich vidět, že prostě makají a dávají do toho všechno.

Dobře. Nyní by mě zajímalo, kdy plánujete začít s přípravou na novou sezonu.

To je zatím bohužel na mrtvém bodě. Já jsem totiž už s trénováním chtěl skončit, vypadá to ale, že trenér, se kterým jsme už byli domluveni, nakonec nepřijde. Asi to vzdal. Budu asi tedy muset pokračovat, popravdě se mi ale do toho už moc nechce. Jinak tedy plánujeme začít někdy v příštím týdnu, protože už je nejvyšší čas. Zatím jsme ale vůbec neřešili přípraváky.