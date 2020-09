„Chyběla nám větší koncentrace a rozvaha. Tyto zápasy jsou o jedné proměněné šanci, která by všechno změnila, to se nám bohužel nepovedlo a na konci jsme sami inkasovali,“ prozradil pro klubový web jesenický kouč Libor Sláma.

„Před týdnem v Mohelnici jsme měli v závěru štěstí, teď se od nás odvrátilo. Takový je fotbal. Musíme zvednout hlavy a jdeme dál,“ uvedl dále trenér Jeseníku.

Předvedenou hrou zůstal tentokrát Jeseník daleko za očekáváním a po všech stránkách má za sebou zkrátka nevydařené střetnutí s několika šancemi na obou stranách.

Sobotní duel tak pozvolna směřoval až k penaltovému rozstřelu, ke kterému ale nakonec nedošlo.

V 91. minutě totiž hosté zachytili chybnou rozehrávku soupeře, z rychlého přechodu do útoku následoval centr do šestnáctky, který nasměroval hlavou do sítě litovelský Petr Dragon.

„K současné hře Jeseníku chovám velký respekt. Má velmi silný tým, navíc i perspektivní. Jeho hráči jsou rychlí a dobře technicky vybavení. Především v domácích zápasech si vytvářejí spoustu šancí, výborně navíc zahrávají standardní situace. O to víc jsou dnešní tři body pro nás zlaté. Když poté padne gól v poslední minutě, o to je ta vítězná euforie větší,“ konstatoval pro klubové stránky Tatranu Litovel jeho trenér Jiří Kohout.

Tomu však musí kazit radost z výhry svalové zranění Martina Miklánka. Domácí se naopak museli v utkání obejít bez svého klíčového hráče a nejlepšího střelce Jiřího Mráze.

FK Jeseník – Tatran Litovel 0:1 (0:0)

Branka: 91. Dragon. ŽK: Bříza, Minka – Fišara, Dragon, Baránek, Šana, Dostál, Jindra, Kvapil. Rozhodčí: Konečný – Dorušák, Perutka. Diváci: 163.

Jeseník: Bašný – Cekuras, Janíček, Křivohlávek, Vavrač (46. Kmínek) – Červeňák (62. Planý), Cundrla, Minka, Plhák, Zrník (56. Kysela) – Bříza (73. Horák). Trenér: Libor Sláma.

Litovel: Nakládal – Dragon (92. Laža), Jindra, Miklánek (42. Šrom, 46. P. Heinz), Dostál, Fišara, L. Heinz, Šana, Kvapil, Navrátil (69. Baránek), Bohanos (81. Vaca). Trenér: Jiří Kohout.