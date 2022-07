Například v posledním zápase sezony bylo v zápise na straně Jeseníku hned osm hráčů ze třinácti, kteří jsou ročník 2000 a mladší. Jen jeden z celé sestavy pak překročil třicítku.

„Chtěl bych, abychom na tom byli trošičku lépe v tabulce, ale jde hlavně o to, aby kluci fotbalově rostli, posouvali se a byli zkušenější,“ doufá Sláma.

Na jaře nakopla Jeseník domácí krutá porážka s Mohelnicí 0:5. „Vyzdvihl bych týmovost, že jsme se semkli. Měli jsme problémy po domácím utkání s Mohelnicí. Ale s kluky jsme si to vyříkali a nastal zlom. Začali jsme fungovat jako tým a sbírat body,“ popisoval kouč.

Bohuňovice bez nejlepšího střelce, končí i kouč: Úroveň soutěže není ideální

Kromě fotbalového růstu svých svěřenců by si Libor Sláma přál také lepší návštěvnost na domácích zápasech Jeseníku. „Moc diváků nechodí a my je na tribunu musíme dotáhnout našimi výkony. Když tady byla pár let zpět divize, tak v Jeseníku chodilo 300 až 400 lidí. Toho bych chtěl jednou dosáhnout, pro kluky jsou potom dvanáctým hráčem,“ je si vědom Sláma.

A potenciál klub určitě má. Hraje v něm spousta domácích hráčů a v horizontu pár let by se chtěl pohybovat ve vyšších patrech. „Jsem přesvědčený, že když kluci zůstanou po kupě, tak do tří let můžou být na úplné špici krajského přeboru. Je tady potenciál, mám z toho radost a chci být u toho,“ libuje si Sláma.

A třeba se do lázeňského města vrátí i čtvrtá nejvyšší soutěž v Česku - divize. „Chtěli bychom se časem pokusit, ale teď musíme zapracovat na klucích. Hrajeme ještě takový dorostenecký fotbal. Musíme přidat na síle a uvidíme, třeba se to podaří,“ zasnil se Sláma.

Momentálně tak v Jeseníku probíhá generační obměna hráčů. „Je to tak, byli tady nadstandardní hráči, ale někteří skončili, jiní šli hrát jinam. Třeba Lukáš Woitek hraje v Čechách třetí ligu (ČFL) za Zápy. Ale jednou ta obměna přijít musela a teď je to na těchto mladších ročnících,“ pokračoval Sláma.

Ústí bez krajského přeboru, odešla skoro celá jedenáctka. Proč?

Tomu by se na startu letní přípravy, kterou začne Jeseník někdy okolo 15. července, měly hlásit také čtyři posily. Z Prostějova podle kouče dorazí brankář Jan Malysa, ze Šumperka Alfréd Červeňák s Danem Krézkem a z dorostu vyjde Matěj Sytař.

„Ti ze Šumperka hráli nejvyšší dorosteneckou ligu, takže si od nich hodně slibuji, že nám zvýší konkurenci a přijdou hotoví hráči. Rovněž na brankářský post přijde kvalita. Na letní přípravu se těším,“ prozradil kouč.

A má proč. V kádru má totiž samé vysokoškoláky, kteří jsou tedy přes letní prázdniny doma. „Je jich sedm nebo osm, takže většinu zimní přípravy odmakáme, jsme po kupě a potom se rozjedou na školy, takže je to trošku handicap. Ale v létě začíná škola až někdy na začátku října, takže do té doby budeme pospolu,“ objasnil Sláma.

Je otázka, jestli se letní příprava a domluvené souboje s Břidličnou a Albrechticemi budou týkat také Petra Kutala, u něhož hrozí, že se s klubem rozloučí. To už udělal Jaroslav Křivohlávek, který se stal hráčem TJ Viktoria Želešice, jenž hraje I. A třídu v Jihomoravském kraji.

Seznam účastníků: Ústí končí v krajském přeboru! Kluby v kraji postupy přijímají