Pro Konici komplikace, protože musela v pracovní den absolvovat dvouhodinovou cestu do sto kilometrů vzdáleného lázeňského města.

„Jeli jsme v těžké situaci. Na spoustu kluků jsme čekali, než skončí v práci. Ani příliš náhradníků jsem neměl, takže jsem rád, že s námi jel Peťa Mrňka z béčka,“ přiblížil konický kouč Petr Ullmann.

„Přišlo mi, že se zápas vyvíjel ve stejném duchu jako první utkání. Asi dvacet minut jsme byli zaskočeni, nedokázali jsme si přihrát, byli jsme zbrklí a chyběla nám trpělivost. Po druhé přihrávce přišel nákop a o míč jsme přišli. Nehrál nám střed zálohy. Ale potom jsme se zklidnili a byla tam i mezihra,“ hodnotil domácí trenér Libor Sláma.

A ve 24. minutě se Jeseník poprvé prosadil. Krézek uvolnil Bráblíka, který střelou na zadní otevřel skóre.

Hned nato brankář Malysa vytáhl skvělý zákrok proti Jiřímu Jašíčkovi. „Propadli jsme na naší polovině, soupeř šel do brejku a náš gólman házenkářským rozklekem chytil tutový gól,“ chválil Sláma.

Jenže okamžitě po změně stran udělal právě Malysa chybu, která vedla k vyrovnání.

„Dali jsme mu malou domů, mohl si to dát na dva doteky, ale hrál to z jedné a nesedlo mu to. Přitom jsem kluky nabádal v šatně, ať máme pevnou defenzivu a že určitě šance na brejky přijdou,“ popisoval Sláma.

Roman Kamený pak už míč dostal do sítě a bylo to 1:1.

„O pauze jsem vystřídal. Stáhl jsem Ondru Procházku a dal jsem tam pohyblivějšího Patrika Krásu a hned jsme dali gól,“ říkal Ullmann.

„Potom to bylo hektické utkání nahoru dolů. Divákům se to muselo líbit, i domácí uznali, že jsme byli těžkým soupeřem,“ dodal.

„Trvalo nám deset minut než jsme se z direktu po inkasované brance vzpamatovali. Ale potom jsme si vytvořili tři vyložené šance,“ přidal se Sláma.

Už to vypadalo na remízu, jenže přišla devadesátá minuta a rohový kop Jeseníku. Na zadní tyči vystřelil Cundrla a díky teči střídajícího Kysely se dostal míč do sítě a mohla propuknout radost v domácím táboře.

„Protlačili to tam. V první půli byl Jeseník lepší, ale asi by tomu slušela celkově remíza. U nás teď převládá zklamání,“ smutnil hostující trenér.

„Kluci to odbojovali, hraje se devadesát minut a byli jsme odměněni, že jsme hráli až do konce. Výhry si ceníme. Výsledek je spravedlivý, protože jsme měli více vyložených šancí,“ myslí si naopak Sláma.

Díky vítězství 2:1 se tak Jeseník osamostatnil na čele krajského přeboru, který vede s deseti body před druhými týmy Medlova a Čechovic, které mají bodů osm. Konice zůstala na sedmi bodech.

„Máme mladý tým a kluci to sledují. Musím je krotit. Chceme pokračovat s pokorou a potvrdit roli favorita doma s Bohuňovicemi,“ sdělil Sláma.

Pro Jeseník přinesl však zápas také jednu nepříjemnost. A to zranění Jana Zrníka. „Po srážce s Matějem Planým musel do nemocnice s podezřením na otřes mozku. Nevypadalo to vůbec dobře, ale doufám, že se dá co nejdříve dohromady,“ uzavřel Sláma.

FK Jeseník - Sokol Konice 2:1 (1:0)

Branky: 24. Ma. Bráblík, 90. Kysela - 46. Kamený.

Rozhodčí: Winkler - Vedral, Petrásek. ŽK: Janíček, Zrník, Furik, Krézek, Cundrla, Kysela - Procházka, Drešr, Jašíček. Diváci: 350.

Jeseník: Malysa - Janíček (69. Cundrla), Zrník (62. Cekuras), Ma. Bráblík, Planý (85. Mi. Bráblík), Furik, Bříza, Krézek, Červeňák (69. Kysela), Bouchal, Sytař. Trenér: Libor Sláma.

Konice: Snášel - Procházka (46. P. Krása), Blaha, Drešr, Bílý, Kamený, Janeček (85. Mastickyj), J. Krása, R. Krása (90. Mrňka), Škrabal, Jašíček. Trenér: Petr Ullmann.

