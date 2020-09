„První poločas byl Jeseník určitě lepším týmem, paradoxně jsme ale šli jako první do vedení,“ prozradil úvodem Deníku hrající mohelnický kouč Roman Kuba.

Po centru Vokouna získal míč v souboji na tělo Srdýnko, z čehož nakonec těžil Petr Čank, který uklidil balón do brány na 1:0.

Jinak se ale v první půli hrálo spíše jen mezi šestnáctkami bez výraznějších šancí. Domácí navíc již po dvaceti minutách museli kvůli zdravotním obtížím stáhnout ze hry Daniela Rybu, jehož důraz směrem dopředu v dalším průběhu Mohelnici citelně scházel.

„O přestávce jsme si potom v kabině řekli, že vedeme a nesmí se nám stát to samé co minule v Želatovicích, že hned zkraje druhé půle inkasujeme. Jenže ani proti Jeseníku jsme to zase nezvládli a dostali dokonce dva góly a soupeř tím otočil vývoj,“ mrzel špatný nástup do druhé půle mohelnického trenéra a kapitána týmu.

Hned ve 47. minutě nejprve vyrovnal Patrik Plhák. Za další dvě minuty si Mohelnice špatně pokryla soupeře a Tomáš Cundrla poslal svůj celek do vedení.

Přesto domácí přispěchali s rychlou odpovědí, když Martin Srdýnko srovnal a stav 2:2 následně vydržel až do samotného závěru, kdy už asi oba protivníci měli v hlavách penaltový rozstřel.

K tomu však nedošlo. Po špatném autovém vhazování získali hosté z Jeseníku míč a z rychlého brejku rozhodli sobotní utkání ve svůj prospěch trefou Jiřího Horáka.

„Za druhý poločas přesto musím mužstvo pochválit, předvedli jsme výborný výkon, hrálo se nahoru dolů a fotbal se musel fanouškům určitě líbit. Jenže poslední dobou se nám stává, že si v závěru nedokážeme pohlídat výsledek, což se potvrdilo i tentokrát, doplácíme zkrátka na nezkušenost. Místo abychom aut hodili po lajně, tak jej pošleme do středu na hráče, který má na zádech soupeře, ten nám vypíchne balón, hosté jdou dva na gólmana a dostaneme tak třetí gól. Nakonec nemáme ani bod, snad se kluci z těchto chyb pro příště poučí,“ popsal rozhodující moment utkání Roman Kuba.

„Před týdnem doma s Rapotínem jsme měli dost smůly, teď se to otočilo v náš prospěch. Mám obrovskou radost za kluky, kteří si to vybojovali a odměnou za výborný a poctivý výkon jim byla euforie z vítězného gólu v předposlední minutě,“ okomentoval krátce pro klubový web výhru v Mohelnici jesenický kouč Libor Sláma.

FK Mohelnice – FK Jeseník 2:3 (1:0)

Branky: 39. Čank, 56. Srdýnko - 47. Plhák, 49. Cundrla, 89. Horák. ŽK: Mráz, Minka, Červeňák. Rozhodčí: Kopecký - Machala, Vedral. Diváci: 110.

Mohelnice: Hora – Vokoun (81. Soukup), Kuba, Pinkava, Čank - Heidenreich, Nantl, Pauliny, Srdínko – Kožela, Ryba (20. Pospíšil). Hrající trenér: Roman Kuba.

Jeseník: Pastucha – Bráblík, Janíček, Cekuras, Zrník – Kmínek (46. Červeňák), Minka (85. Horák), Plhák, Cundrla, Mráz – Bříza. Trenér: Libor Sláma.