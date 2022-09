„Soupeř byl lepší než my a od začátku nás převyšoval. My jsme měli dva útoky, ze kterých jsme dali dva góly. Pak ale po našich dvou chybách vyrovnal a poločas tak i skončil. Ve druhé půli na nás znovu vlétli a my nevěděli, co máme hrát,“ popisoval průběh zatím svého posledního zápasu Ladislav Petr.

„Dali nám gól na 3:2 a pak měli ještě zhruba pět tutovek, při kterých nás hodně podržel gólman. No a ke konci jsme se hecli, přitvrdili a podařilo se nám vyrovnat. Měli jsme dokonce šance i na výhru,“ dodal.

V minulé sezoně, ve které se Jindřichov zachránil pouze díky lepšímu skóre, se tento sedmatřicetiletý borec trefil celkem jedenáctkrát. Nyní má ale na svém kontě již šest branek, z nichž polovina padla právě v remízovém zápase proti Zlatým Horám.

„U prvního gólu jsem dostal přihrávku až z obrany, udělal si stopera a nadvakrát to poslal pod gólmana. Při druhém jsem dostal znovu přihrávku za obranu a šel sám. No a nakonec jsem dostal míč před prázdnou bránu a doklepl to tam,“ popisuje skromně své přesné zásahy.

„Je to takové špatné, když dáte hattrick a i přestp nevyhrajete. Člověka sice potěší, že ještě v tom věku něco takového zvládne, ale mrzí to. Vítězství by bylo určitě lepší,“ doplňuje hned.

A jaká pokuta za úspěch šťastného střelce v jindřichovské kabině čeká? „Samozřejmě nějaká ta flaška do kabiny bude. Už brzy,“ směje se.

Hodinová porada po zpackané sezoně

Jak již bylo zmíněno, Petr má již sedmatřicet let a má už tedy něco odkopáno. „Žádné větší fotbalové cíle už nemám. Možná tak vyhnout se zranění a dohrát to v klidu. A také, abychom letos vyhrávali a byli, oproti minulé sezoně, v klidu,“ vysvětluje.

A že to zlepšení oproti minulému ročníku myslí v Jindřichově opravdu vážně, dokládá Petr i ve svých dalších větách: „Po posledním zápase minulé neúspěšné sezony jsme si totiž sedli a měli asi hodinový rozhovor. Řekli jsme si, že to musíme brát trochu poctivěji a zamakat na sobě. Letos bychom tak chtěli hrát střed tabulky.“

Nejlepší byl postup, nejhorší pak dlouhé zranění

A jaký byl jeho nejlepší a naopak nejhorší zážitek v kariéře? „Nejlepší byl asi postup do I. A třídy, když jsem měl šestnáct let. To pro mě v té době byl skutečný TOP. No a nejhorší bylo zranění kolene, po kterém jsem musel vynechat dva roky. Stalo se to pět roků nazpět,“ uzavřel Ladislav Petr.