„Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme prohráli a dostali sedm gólů. Ty hlavně pramenily z našich chyb, tak jako i ve dvou předchozích zápasech. To je prostě špatně a musíme to zlepšit," řekl oskavský kanonýr Pavel Novák a dodal: „Mé góly padly po hezkých kombinacích, ale jak říkám. Nemůže se stát, že dáme venku tři branky a přes to prohrajeme."

Novák je na příděl vstřelených gólů poměrně zvyklý. V minulé sezoně, ve které Oskava působila ještě v šumperském okresním přeboru, jich totiž nastřílel rovných 49 a naprosto suverénně tak ovládl tabulku střelců. Nyní má po třech kolech na svém kontě tři a tuší, že o úroveň výš už mu to tak jednoduše padat nebude.

„Já doufám, že jich letos dám tolik, aby nám to pomohlo získat dostatečný počet bodů a umístit se někde v klidném středu tabulky. Zatím to tak bohužel nevypadá. A co se týče nějakého střeleckého limitu, tak opravdu žádný nemám," vysvětluje.

Rychlost a trestání chyb

A není divu. I on sám totiž pociťuje mezi úrovněmi okresu a I. B třídy znatelný rozdíl. „Opravdu zásadní změnou je rychlost. A když se ještě vrátím k našim chybám, tak tady je další velký rozdíl. Tady ty týmy je dokážou mnohem častěji trestat," líčí.

„Já sám jsem se před začátkem soutěže toho snažil více naběhat. A také více potrénovat s míčem. Tady když vám totiž při zpracování jen lehce poodskočí, může se stát, že za chvíli budete bez něj," dodává.

Budeme bojovat

To se dobře promítlo i na oskavských sezonních cílech. Zatímco v minulé sezoně to byl postup, který nakonec, byť z třetího místa, vyšel, letos jsou očekávání přece jen skromnější.

„Chceme v té soutěži hlavně vydržet. Věděli jsme, že se budeme potácet někde na konci. To ale neznamená, že bychom nebojovali," přiznává třiadvacetiletý borec.

V krajském přeboru mám dveře otevřené

Novák si už v minulosti zahrál i za Medlov hrající krajský přebor. Jaké jsou, i vzhledem k jeho stále relativně nízkému věku, jeho osobní fotbalové ambice do budoucna? „Dveře do krajského přeboru mám stále otevřené. I kvality na to stále nějaké mám. Musel bych ale samozřejmě pořádně potrénovat," říká poměrně sebevědomě.

Táta na to stále má

Jak už bylo zmíněno, nastupují za Oskavu dva Pavlové Novákové. Kromě našeho dnešního Kanonýra ještě jeho otec, který má přesně o dvacet let více.

„Abych řekl pravdu, je to trochu rarita," směje se mladší z této fotbalové dvojice a ihned dodává: „Táta je ale zkušený chlap, který si také prošel vyššími soutěžemi. A i přes to, že už na tom není fyzicky tak dobře, tak vždy když jde na hřiště, je připraven udělal všechno pro vítězství. Určitě na to stále nějakým způsobem má," uzavřel Pavel Novák.