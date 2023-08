Tři slepené góly z první půle rozhodly o osudu regionálního derby mezi fotbalisty Postřelmova a Rapotína, který po výhře na hřišti nováčka i nadále zůstává v krajském přeboru stoprocentní.

Oslava rapotínských fotbalistů s fanoušky po sobotním vítězství v Postřelmově. | Video: Miroslav Pergl

Sobotní očekávané střetnutí (a po něm ještě duel okresního přeboru mezi béčky Postřelmova a Šumperka) proběhl v rámci Slavností regionálních pivovarů.

Krásné slunečné počasí, domácí fotbalová premiéra ve vyšší soutěži, atrakce pro děti a vidina dobrého jídla a pití pak přilákala do postřelmovského sportovního areálu plno lidí.

Zdroj: Miroslav Pergl

Místním fanouškům však nakonec pokazil dobrou náladu konečný výsledek. Postřelmov totiž ani druhý zápas v krajském přeboru nezvládl, neboť podobně jako minulý týden ve Velkých Losinách nezachytil nástup protivníka.

Hattrick Ševčíka a hotovo

„Bohužel dneska to má paralelu s tím minulým zápasem. Tam jsme nehráli pětadvacet minut, tentokrát pro jistotu už celý poločas,“ zlobil se trenér Postřelmova Radim Netopil.

„Nicméně mě trochu mrzí, že dvě gólové situace soupeře podle informací od videa padly po ofsajdových pozicích. Jedna věc je špatný výkon z naší strany, druhá potom, když je to ještě podpořeno takovým chybným rozhodnutím. Prohrávat v půlce o tři nebo o jeden gól, to je rozdíl. Mohli jsme se zápasem ještě něco udělat,“ litoval domácí kouč.

Po více než půlhodině hry totiž měli domácí na kontě právě již tříbrankové manko. O všechny trefy hostů se následně postaral jejich kapitán Jiří Ševčík, jenž tak navázal na své čtyřgólové představení z předešlého soutěžního kola.

A z celkového pohledu byli Rapotín jasně lepší, dobře kombinoval, držel míč a hlavně byl v této části produktivní.

Postřelmov se naopak do přestávky prakticky vůbec nedostal do hry a to ještě musel od 37. minuty dohrávat bez vyloučeného Martina Duse, který zezadu faulem zmařil zjevnou brankovou příležitost soupeře, jenž by jinak šel zcela sám na bránu.

Domácí aktivita v oslabení

Paradoxně ale v deseti domácí fotbalisté ožili. Od druhého dějství se hra vyrovnala, ba co víc, v některých momentech měl Postřelmov možná i více ze hry a zejména hrozil ze standardních situací.

Hodně aktivní byl v těchto chvílích na straně domácích především bývalý hráč Rapotína Miroslav Rýznar, jenže i přes několik slibných šancí se Postřelmov snížení nedočkal.

Naopak hosté mohli několikrát z přečíslení pojistit výsledek, tady spálili velké možnosti hlavně Dominik Drozd či Mark Ostrák.

Poslední slovo nakonec patřilo postřelmovským, když střídající Jakub Damiančík v závěru přeci jen smazal nulu na kontě rapotínského gólmana.

„Za druhý poločas patří klukům absolutorium. Hráli jsme v deseti a dokázali tuto část vyhrát. Musím však uznat, že soupeř už hru kontroloval a výhru si pohlídal,“ dodal Radim Netopil.

„První půli jsme odehráli výborně, druhá byla špatná. Skutečnost, že domácí hráli potom jenom v deseti, to nám paradoxně spíše uškodilo. Postřelmov nás dokázal několikrát zatlačit, jenže my jsme zase chodili často do přečíslení, bohužel nedokázali svůj náskok navýšit, pokaždé tam chyběla přihrávka do volného prostoru,“ viděl mezery ve hře svého týmu i přes výhru rapotínský lodivod Antonín Mura.

Zdroj: Miroslav Pergl

„Ale každopádně jsem rád za výhru, navíc v takovém derby. Teď jen musíme výsledek potvrdit doma,“ řekl závěrem zkušený fotbalový stratég.

TJ Postřelmov – TJ Jiskra Rapotín 1:3 (0:3)

Branky: 79. Damiančík – 24. (pen.), 26. a 34. Ševčík. ŽK: Nesét, Matura – Kocourek, Ostrák. ČK: 37. Dus (Postřelmov). Rozhodčí: Konečný - Perutka, Sedláček. Diváci: 460.

Postřelmov: Nesét – Špička, Matura, Holan, Rýznar, Jurásek, Nimrichtr, Šincl, Neumann (18. Mičunda, 76. Damiančík), Kupčík (38. Blaťák), Dus. Trenér: Radim Netopil.

Rapotín: Max – Morong (26. Svačinka), Saňák, Machalický, Jecu (65. Baum), Vyhnánek (73. Hudec), Ševčík, Šmirják (65. Svoboda), Kocourek, Drozd, Ostrák. Trenér: Antonín Mura.