„Byl to hodně nevšední zápas. Šestnáct gólů jsem zažil naposledy v přípravce, a to jen možná. Ani pět gólů jsem nedal pěkně dlouho. Na začátku jsme dali dva rychlé góly a pak už byl soupeř odevzdaný. Vyšlo nám v podstatě všechno, " říká 24letý borec, který v zápase nejdříve ve druhé minutě otevřel skóre, ve 36. zvýšil již na 5:1, tři minuty před pauzou navýšil na 7:1 a po změně stran dával v 73. minutě třináctou a v 84. pak i poslední šestnáctou branku.

„Vždycky to s Vikýřovicemi bývá takové derby, ale nyní proti nám stáli mnohem mladší borci. Měli tam totiž dost vykartovaných hráčů a jelikož naše áčko hrálo už v sobotu, šli jsme si někteří zahrát i druhý den," popisoval důvody takto neobvyklé fotbalové demolice a zároveň s úlevou dodal, že se vyhnul pozápasové pokutě. „Kdyby to ale bylo v áčku, něco by určitě padlo," směje se civilním povoláním marketér lázeňské firmy.

Ač byl tento zatím poslední zápas velice netradiční a svým pojetím i výsledkem by se dalo říci, že byl vlastně zbytečný, je za něj David Hilbert dle svých slov nakonec docela rád. „Je fajn, že jsem si po dlouhé době mohl zahrát i za béčko. Celou sezonu mě totiž trápí různá zranění. I proto se mi tento ročník špatně hodnotí. Doufám tedy, že jsem teď chytil konečně nějakou formu," přeje si.

Úvod jara v béčku, nyní málem hattrick v divizi. Jak Petr Linet hodnotí derby?

Kromě čtyř zápasů za B-tým v nejnižší z krajských soutěží ale hraje tento fanoušek Realu Madrid a obdivovatel Cristiana Ronalda zejména krajský přebor za velkolosinské áčko, které je nyní, stejně jako béčko, na sedmém místě. V tomto ročníku za něj zatím nastoupil k osmnácti střetnutím a pomohl mu čtyřmi brankami.

„Jaro úplně optimální není. Podzim jsme měli daleko lepší. Jsme ale v polovině tabulky, tak bychom rádi udělali ještě pár bodů. Čekají nás tam ještě Jeseník a Čechovice, kterým to budeme chtít ještě trochu znepříjemnit. Zkrátka spadnout už nemůžeme a ostudu si také udělat nechceme. " popisuje s úsměvem.

„S béčkem pak chceme udržet I.B třídu, protože by mělo sloužit hlavně pro naše dorostence, a tak jim chceme udržet alespoň nějakou úroveň," dodal David Hilbert a na závěr ještě lehce zapřemýšlel nad svou fotbalovou budoucností. „Ambice na vyšší soutěže by člověk měl mít vždy. Musí je ale přizpůsobit práci a časovým možnostem. Otevřený bych nějakým adekvátním nabídkám byl, ale zatím to nechávám osudu."