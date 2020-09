/KANONÝR VÍKENDU/ Šestigólový výprask schytalo béčko Šternberku ve víkendovém utkání I. B třídy od Černovíra. Pět kousků bylo od Marka Havelky. Útočník olomouckého týmu, není mezi střelci v nižších soutěžích žádným nováčkem. Titul kanonýra víkendu mu patří zcela oprávněně.

Marek Havelka ze Slovanu Černovír nasázel o víkendu pět branek Šternberku a stal se Kanonýrem víkendu. | Foto: archiv M. Havelky

Nastřílet pět gólů v jednom zápase, to se nepovede jen tak, nicméně sedmadvacetiletý Havelka už pětigólový mač v minulosti jednou zvládl. „Bylo to kdysi v Drahlově a tenkrát jsem ještě nedal penaltu. Tentokrát asi gólů víc než pět být nemohlo. Bylo to takové to, do čeho kopnete, to je gól,“ přiznal.