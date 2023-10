„Je to určitě překvapení. I pro nás. Ale popsal bych to jednoduše. Snažíme se ze všech sil, daří se nám a vyhráváme. Zatím si to tedy užíváme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," říká 30letý bernartický kapitán a dodává: „I. B třída sice byla také dobrá soutěž, ale tady je to přece jen úplně o něčem jiném."

Bernartický Sokol zatím z deseti odehraných zápasů vyhrál hned v sedmi případech, dále pak remizoval v Lesnici a doma s Pivínem a prohrál pouze jedinkrát, a to hned v prvním kole na hřišti Plumlova v poměru 0:4. V tabulce je pak druhý s bodovým náskokem na třetí Paseku a tříbodovou ztrátou na největšího favorita a aspiranta na postup z Olešnice.

„Naše síla tkví určitě v ofenzivě. Jdeme tomu ale naproti i tím, že skutečně dost trénujeme a jsme na tom tudíž dobře fyzicky. Snažíme se také hrát hezký fotbal pro diváky. Další důležitou věcí je, že jsme už hodně dlouho pospolu. Vlastně už od okresu, kde jsme se sešli poprvé. Za ty čtyři roky přišlo nových tváří opravdu jen pár. Kostra týmu je stále stejná," popisuje.

Červeňák se v roli kapitána týmu střídá s bývalým ligovým fotbalistou Zlína a ostravského Baníku, 46letým Kamilem Šebestou. A jak sám říká, je to pro něho čest. „Hlavní pro nás ale je, že takto zkušeného hráče vůbec v týmu máme. Dokáže to svými zkušenostmi dost uklidňovat a na to, kolik mu už je let, hraje stále skvěle," vysekl poklonu svému spoluhráči.

Kromě Šebesty je však jeho spoluhráčem i jeho 25letý bratr Peter, který v této sezoně nastřílel už úctyhodných deset branek. „Na hřišti nám to klape výborně. Přece jen už se známe dlouho," směje se. „I fotbal už spolu hrajeme dlouho a víme o sobě, co ten druhý potřebuje, nebo kam bude nabíhat. Ale to neplatí jen pro nás dva, ale pro celý náš tým," pokračuje už vážněji.

Nyní do konce podzimní části zbývají pouhá čtyři kola. Bernartičtí se v nich utkají venku se šternberským béčkem, doma s Bludovem a na závěr je pak čeká bez diskuze zlatý hřeb. Dvakrát totiž změří síly s vedoucí Olešnicí, která má nabitý kádr a nebere letos nic jiného, než postup do krajského přeboru.

„Už se toho nemůžeme dočkat. Ještě jsme je na živo neviděli, ale víme o nich, že jsou velice silní. A to samé jistě ví i oni o nás. Věřím, že ty zápasy budou i pro diváky nesmírně atraktivní," říká Martin Červeňák a na závěr ještě sebevědomě dodal: „V šatně už něco padlo i o postupu. A mým názorem je, že pokud budeme i nadále hrát tak jako doteď, tak proč se o to skutečně nepokusit. Uděláme všechno pro to, abychom tuto soutěž vyhráli."