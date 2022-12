V minulé sezoně Konice opanovala I. A třídu, skupinu A. Do krajského přeboru pak svěřenci Petra Ullmanna také vletěli ve velkém. V úvodních třech zápasech získali sedm bodů. A to i přesto, že kouči chyběl důležitý hráč Adam Širůček, který neodehrál na podzim ani minutu.

„Začátek nám vyšel skvěle,“ potvrdil trenér Konice Petr Ullmann.

Potom přišel pravděpodobně zlom, kdy průtrž mračen přerušila dobře rozehraný zápas v Jeseníku, kam později musela Konice jet v týdnu utkání znovu odehrát.

„Byl to klíčový zápas. Ten přerušený jsme měli dobře rozehraný. Za stavu 0:0 jsme byli lepší a měli jsme na výhru. Ve znovu odehrávaném zápase jsme prohráli brankou z devadesáté minuty a padla na nás trošku deka,“ říkal Ullmann.

Od té doby Konice třikrát v řadě prohrála a následně střídala dobré výsledky s horšími. „Šest zápasů jsme na podzim prohráli 1:2 a nikde jsme nedostali latu. Duely se za stavu 1:1 lámaly a když jsem si je pouštěl na videu, tak jsme tam měli šance, které jsme nedali a soupeř nás potrestal,“ hledal důvody kouč.

Na závěr však přišly důležité body. Tři výhry v řadě - s Rapotínem, Litovlí a Lipovou. V posledním duelu pak Konice zaznamenala smolnou porážku na půdě Bohuňovic. Přesto Konice zakončila polovinu sezony s jedenáctibodovým náskokem na poslední Lutín.

„Jsme jedenáctí, ale tým má určitě na vyšší příčky. Měli jsme na to, abychom získali o sedm bodů více, ale rozhodovala spousta faktorů. Museli jsme v průběhu sezony řešit zranění klíčových hráčů - kapitána Kuby Kořenovského či Jaromíra Krásy. Tito hráči se těžko nahrazují. Na závěr podzimu bylo vidět, když se uzdravili a udělali jsme šňůru devíti bodů,“ popisoval Petr Ullmann.

Pomohl k tomu také Roman Kamený, který nastřílel devět ze čtyřiadvaceti branek týmu. „Pověst kanonýra se s ním táhne dlouhodobě a potvrzuje kvality. Umí si naběhnout a kluci ho tam nacházeli. Šance proměňuje a podzim jej zastihl v dobré formě. Uvidíme, jak na tom bude Jirka Jašíček, který je také náš klíčový útočník společně s Pepou Cibulkou,“ hodnotí trenér.

Ještě do konce listopadu hráči Konice trénovali, následně dostali individuální plán a na konci ledna opět společně rozjedou přípravu.

„Musíme tvrdě pracovat, ještě se dvakrát týdně budeme udržovat. S individuálním plánem to tady máme zavedené a asi dva, tři roky to praktikuji a kluci chodí sami běhat nebo se domluví spolu a pak mi to posílají. Chci, aby přišli do přípravy nachystaní,“ hlásí kouč.

Naopak vedení se bude pokoušet o posílení mančaftu. „Máme vyhlédnuté dva, tři hráče. Nějaké posily bych chtěl přivést a doufám, že se to povede a my budeme na jaře lepší,“ věří Ullmann.

Zároveň trenér doufá, že se mu uzdraví všichni hráči, kteří měli během podzimu zdravotní trable. „Vyhlížíme marody, kteří jsou dlouhodobě mimo - Fana Plajner nebo David Širůček, který nám strašně chybí. Vrátit by se měl také Tom Pěruška, takže věřím, že se dáme přes zimu dohromady. Teď jsem rád, že je pauza,“ říká Ullmann.

A v zimě pak Koničtí poměří síly s divizními soupeři. „Je tam plno kvalitních přípravných zápasů proti těžkým protivníkům. Jsem zastáncem těžších utkání, které nám něco dají. Bude to pro nás dobrá prověrka,“ věří Ullmann. Jeho tým se střetne například se Šumperkem, HFK Olomouc či Svitavami.

