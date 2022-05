„Je to pravda, k utkání neodjedeme, všechno už je oficiálně vyřešeno se soupeřem i svazem,“ sdělil Deníku předseda Tatranu Litovel Alexandr Kučera.

A důvod? Málo hráčů. S tím se potýká Litovel už od začátku jarní části a mnohdy za ní musí nastupovat kluci, kteří ještě věkem spadají do dorostenecké kategorie.

„Momentálně už máme sedm zraněných, takže bychom nedali dohromady ani devět lidí,“ potvrdil Kučera.

„Žádali jsme o přeložení, ale odmítli, “ pokračoval Kučera.

„Samozřejmě bychom si to raději rozdali na hřišti, ale co mám zprávy, tak by to nedali dohromady ani v týdnu, navíc vůbec nejsou termíny,“ objasnil předseda Brodku Viktor Kocian.

„Je zajímavé, co se v takové soutěži a v takovém městě může stát,“ dodal.

Pro litovelský klub jde však o nemilou situaci. Na jaře získali litovelští fotbalisté pouze pět bodů a patří jim až čtrnáctá příčka v tabulce. Brodek byl o jediné místo a tři body před nimi. Pět zápasů před koncem jim však odskočí na dvojnásobný počet.

Za Litovlí jsou pak už jen Dolany s odstupem pěti bodů a na posledním sestupovém místě Kralice, které ztrácí o bod víc.

„Bohužel se zraněními nic neuděláme, ale věřím, že je to teď jen chvilkové, jedná se o svalová zranění, takže se nám začnou kluci vracet. Je to strašná komplikace v boji o záchranu,“ uzavřel Kučera.