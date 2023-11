„Zpočátku jsem si říkal, že jsme šli dobrou cestou a funguje to. Bohužel v průběhu sezony přišla zranění, přestali jsme trénovat, chodil nás malý počet,“ litoval trenér Zábřehu Zdeněk Opravil.

Jeho svěřenci však zvládli klíčové bitvy s Určicemi (4:0) i Litovlí (3:0). Naopak padli v posledním kole s Postřelmovem, což je jediný tým, který je za Sulkem a dokázal jej porazit.

„Bylo důležité, že jsme s týmy za námi vyhrávali. Jsou tu pak zápasy s Medlovem či Čechovicemi, z nichž s body nepočítám, ale pak jsou ostatní zápasy, kde si myslím, že bychom měli být konkurenceschopnější,“ říká jasně Opravil.

Zábřeh začal sezonu s osmnácti hráči a dvěma gólmany, jenže v průběhu podzimu musel kolikrát naskočit i sám kouč. „Třeba David Nízký nám chyběl celý půlrok, což bylo velké oslabení. Do kluků moc nevidím. Chápu, že se někdo omluví z tréninku, že je v práci nebo ve škole, ale nemůže to být vždy v úterý, kdy může mít trénink intenzitu. V závěru sezony se projevilo, že hráči, kteří tomu moc nedávali, nebyli na těžších terénech fyzicky konkurenceschopní,“ vracel se Opravil ke špatné tréninkové morálce.

I proto by chtěl do týmu přivést nové hráče. „Na závěrečné jsme si některé věci vyříkali. Sdělil jsem klukům, že pokud zlepší tréninkovou morálku, v zápasech se to projeví. Potřebovali bychom ale přivést soubojovější hráče, kteří mají kvalitu, aby vznikla konkurence. Někteří si totiž myslí, že budou pořád v základní sestavě, a proto nepřijdou na trénink. Kdyby dorazil na jejich post kvalitní hráč, tak by se to změnilo,“ je přesvědčený kouč.

Zatím však není jisté, jestli do týmu někoho přivede, nebo bude pracovat s tím, co má momentálně k dispozici. „S vedením si musíme sednout a o tomhle všem se pobavit, jestli budeme chtít někoho přivést,“ prozradil.

Kromě tréninku ale jeho tým trápí hlavně prohrané souboje a standardní situace. „Každý o nás ví, že máme menší hráče. V některých zápasech bylo strašně vidět, že nemáme dobré soubojové chování. S tím nic neuděláme a snažíme se praktikovat jinou hru,“ popisuje Opravil.

Naopak s obrannou činností je trenér spokojený. V patnácti duelech inkasoval Zábřeh 25 branek, což jej v tomto ohledu staví do středu. „Defenziva je o hodně lepší, než když jsem do Zábřehu přišel. Pomohl nám Kováč, který jednoznačně nahradil Michala Sittu a jako jeden z mála dokáže vyhrát souboj. Do stoperů se nám navíc dobře zapracovali Knápek s Matějíčkem,“ potvrdil Opravil.

V ofenzivě jeho tým táhne Miroslav Podhorný. Bývalý hráč divizního Šumperku zaznamenal osm branek, což je více než třetina z celkových dvaadvaceti, který tým vstřelil. „Ale myslím, že jich mohl dát daleko více. V každém zápase měl šanci, někdy ji dal, někdy ne. Na tréninku pracuje dobře a všechno uklízí. Jeho dlouhodobým problémem ale je, že v zápase musí víc chtít. Osobně bych čekal více gólů také od zkušeného Romana Puchra, který má na druhou stranu dost asistencí. Snažím se do něj dostat, aby chodil více jeden na jednoho a dovolil si. Mnohdy se totiž snaží raději přihrávat, což mu škodí,“ myslí si Opravil.

Zimní přípravu začne tým již 11. ledna. „Klukům ještě předtím pošlu nějaký individuální plán a bude na nich, jestli jej splní,“ uzavřel Zdeněk Opravil.