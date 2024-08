Branky: 43. Havlíček, 65. Nýdecký, 74. Jurásek.

TJ Sokol Čechovice - TJ Postřelmov | Video: Radomír Novák

Jakub Ráček (asistent trenéra Čechovic): „Do zápasu jsme šli s jasným daným cílem a to vstřelit branku a získat první letošní body. V prvním poločase byla hra vyrovnaná a vytvořili jsme si šance. Největší šanci bylo když Racek trefil břevno. Vše se změnilo před koncem prvního poločasu, kdy jsme inkasovali laciný gól po našem nedůrazu. Do druhého poločasu jsme provedli dvě změny. Zapas jsme stále chtěli zlomit a něco s nim udělat, ale hráči Postřelmova výborně využili dvě brejkové situace, po našich standardních situacích a zaslouženě vyhráli.“

Zdeněk Pospíšil (trenér Postřelmova): „Jeli jsme do Čechovic s tím, že domácí ještě nedali gól a neměli ani bod. Hráli ale se silnými soupeři. Věděli jsme, že budou nervózní, pokud je udržíme nějaký čas. To se potvrdilo a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Chtěl bych pochválit celý tým.“

Přerov - Bělotín 1:1

Branky: 84. Bogdaň - 38. Pečeňa.

David Chuda (trenér Přerova): „Jsem spokojen s předvedeným výkonem. Kluci v úmorném vedru soupeře donutili k defenzivnějšímu pojetí, než je asi zvyklý. Vytvořili jsme si více šancí a z tohoto pohledu mrzí, že jsme nedokázali zvítězit. Na druhou stranu ještě v 83. minutě jsme prohrávali, a tak musíme bod brát. Je k zamyšlení, že jediný dokázal míč do brány dostat nestárnoucí Bogdaň. Já mu mohu jen poděkovat, prohra by nesmírně bolela, protože výkon byl solidní. Je potřeba si přiznat, že Bělotín má výborný mančaft a soutěž bude nesmírně vyrovnaná. Budeme dál pracovat a teď zkusíme překvapit v zatím stoprocentní Mohelnici. Nečeká nás nic jednoduchého.“

Jan Březík (trenér Bělotína): „Přiznám se, že utkání moc hodnotit nechci. Podprůměrné utkání, oba týmy divákům moc nenabídly. A hlavním důvodem byl naprosto tragický stav hlavního hřiště, který ublížil i domácím hráčům. Na jakékoli vesnici v okrese mají lepší zázemí a hřiště než v Přerově. Upřímně obdivuji Davida, že v takovém prostředí dokáže odvádět tak skvělou práci a mít v sobě neustále tolik pozitivní energie. Chtěl bych poděkovat domácím fanoušků, kteří byli slyšet celé utkání. My jsme se utkáním protrápili, domácí hráči to odmakali a i přes jejich frustraci ze stavu hrací plochy, nechali na hřišti všechno.“

Jeseník - Rapotín 0:0

Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Klasický domácí scénář. V prvním poločase jsme byli hodně aktivní, měli jsme tři zajímavé příležitosti, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme znervózněli a už jsme nedokázali tolik soupeře uzamknout u jeho vápna a měli jsme tam ztráty. Soupeř byl velmi dobře organizovaný dopředu. Pak nám on hrozil z nebezpečných protiútoků a měl šance. Je to o prvním gólu a když ho nedáte a neuděláte si utkání jednoduché, tak musím říct, že spravedlivá remíza. Očekávali jsme od sebe víc.“

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Už jsme byli kompletní, hrál Petr Kobylík i Pavel Jeřábek, mělo to hlavu a patu. Výborně hrál Milan Machalický. Pavel Jeřábek šel dvakrát sám na bránu, ale nedal. My jsme měli více brankových šancí, i když oni měli lepší hru. Pezzotti byl sám před bránou, nedal, potom i Ševčík. Pro nás bylo strašně důležité hrát na nulu a odpíchnout se od toho. To se nám podařilo a jsem z toho spokojený. Góly s kvalitou, jakou dopředu máme, by měly přijít. Ale nesmíme dostávat tolik branek jako v minulých kolech.“

Dolany - Želatovice 3:1

Branky: 65. Liďák, 19. Kudýn, 80. Seibert - 86. Boucník.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Konečně první výhra, jsme za to strašně rádi. Už výkon v Bystřici nebyl špatný. Od začátku jsme chtěli bodovat, šli jsme si zatím. Želatky houževnatý. V desáté minutě jsme šli sami na bránu, nedali. Pak po rohu Kudýn 1:0. Po půl hodině hry jsme šli zase sami a zase nedali. Po půl hodině hry Želatovice přebraly iniciativu, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Nechtěli jsme usnout na vavřínech. Podařilo se nám vstřelit po změně stran branku na 2:0, prostřídal jsem. Želatovice kousaly, ale Seibert ze své pozice to pak ještě trefil na 3:0. Želatky nás trápily z rohu, ale vedení jsme udrželi.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Jeden z nejhorších výkonu FC Želatovic pod mým vedením. Vše začíná tím, že vzhledem k mnoha absencím, musí někteří hráči jít hrát v sobotu za B mužstvo a v neděli od začátku za A mužstvo a končí mdlým dnešním výkonem. První poločas ještě maličko snesl měřítko, hlavně posledních patnáct minut první půle, ale druhý poločas už to byl zmar a jeden z nejhorších výkonů za dlouhou dobu. Na moji hlavu padá absolutní nevyužívaní meziprostorů, na kterém je náš fotbal postaven a musíme na tom daleko více zapracovat. Musíme se vzchopit, někteří kluci by měli pochopit, že fotbal je kolektivní hra a musí mít vůči týmu zodpovědnost! Musíme ustálit sestavu a začít hrát více srdcem než jen fotbalovostí.“

1. SK Prostějov "B" - V. Bystřice 2:0

Branky: 40. Šmirják, 82. Šmirják.

Dominik Bokůvka (asistent trenéra Prostějova B): „Soupeř neproměnil šance z první půlky, které měl po brejcích. Po našich chybách. V závěru prvního poločasu jsme se dostali do vedení, uklidnilo nás to, protože jsme skoro celý poločas hráli do plných. Soupeř čekal na šance. V druhé půlce už vzhledem k počasí a tomu, že hrála Velká Bystřice většinu času bez míče, tak začala opadat a my jsme přidali v závěru druhý gól. Nebyl to jednoznačný zápas, ale byli jsme více na míči. Z mého pohledu zasloužená výhra, i když, kdyby nás potrestali třeba ze dvou šancí, tak by to asi vypadalo jinak.“

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Odehráli jsme možná trošku smolný zápas. Soupeř byl kvalitní, posílený z áčka. Měli výborného gólmana. Jsou to hráči, kteří nějakou zkušenost s druholigovým fotbalem mají. Počítali jsme s tím a snažili jsme se přizpůsobit taktiku. Obstáli jsme v tom. Je škoda, že jsme neproměnili šance, které jsme v prvním poločase měli. Pak nás to vytrestalo a dostali jsme gól do šatny. Druhý poločas to bylo obdobné, ale už nám chyběla kvalita a s výsledkem jsme nedokázali nic udělat. Celkově jsme odehráli dobrý zápas a soupeři gratuluji k výhře.“

Zábřeh - SK Uničov "B" 1:0

Branka: 55. Podhorný.

Konice - Olešnice 1:2

Branky: 48. Krása - 58. Krč, 59. Krč.

Petr Ullmann (trenér Konice): „Kdo na zápase byl, tak se hrál velice dobrý z obou stran. Výsledek je k nám možná až krutý. První poločas byl vyrovnaný, věděli jsme o síle Olešnice, kluci hráli obětavě dozadu. Olešnice až na dvě šance, které vychytal Vévoda, neměla nic. Druhý poločas jsme byli lepší. Šli jsme do vedení. Potom se lámal chleba. Nedali jsme stoprocentní šanci, kdy nás na čáře vychytal gólman a pak hráč vyhlavičkoval míč z brankové čáry. Potom nám dala Olešnice během minuty dva góly z brejků. Aleši Krčovi stačily dvě šance a ukázal, jak je nadstandardní hráč na tuhle soutěž. Potom byl vyloučený Heinz po dvou jasných žlutých kartách. Měli jsme tam krásný trestňák Jašíčka, který gólman vyrazil. Měli jsme tlak a v nastavení jsme mohli vyrovnat, ale z osmi metrů jsme netrefili prázdnou bránu. Je to porážka, ale smekám před kluky, kteří byli hodně zklamaní, že na hřišti nechali všechno. Pokud takhle budou pokračovat, tak body přijdou.“

Alexander Bokij (trenér Olešnice): „Oba týmy hrály ze zajištěné obrany a čekaly na šance. Šťastnější byli nejprve domácí, vstřelili první gól z dalekonosné střely, ale my jsme dali dva slepené góly. Potom přišlo vyloučení našeho kapitána Lukáše Heinze po dvou žlutých kartách a nás musel několikrát zachraňovat gólman a bylo to o tom udržet vítězství. Jsme rádi za tři body, ale nejsme spokojeni s výkonem a hrou.“

Brodek u Př. - Mohelnice 1:3

Branky: 49. Buček - 19. Lukáš, 32. Srdýnko, 63. Skalický.

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Mohelnice přijela jako lídr. My pokračujeme v tom, co je tři zápasy. Herně jsme lepší, dostaneme gól, poděláme se z toho a přestaneme hrát. Mohelnice nebyla lepší, ale byla zkušenější. Dostali jsme opět gól z pětadvaceti metrů. Mohli jsme vyrovnat z penalty, nedali jsme, což nás zase srazilo na zem. Potom smolný gól na 0:2. V kabině jsme si řekli, že to zkusíme zvednout, že to bylo herně dobré. Po změně stran jsme hned snížili, ale udělali jsme chybu v obraně. Mohelnice si to už pohlídala. Remízový zápas, Mohelnice byla šťastnější. Musíme se vzpamatovat a říct si k tomu nějaké věci. Prohráváme z toho, že soupeřům nabídneme góly. Sami se na ně nadřeme. Musíme popřemýšlet, jak se z toho dostat, protože jsme nečekali, že budeme mít jen tři body.“