FC Želatovice - FK Jeseník 2:5 (0:1)

Branky: 58. Mohapl, 61. Jemelka - 5. a 82. Bříza, 78. Křivohlávek, 89. Bráblík, 90+2. Tulis.

Jiří Jemelka - trenér Želatovic: „Dnes nám vůbec nevyšel první poločas, byli jsme málo v pohybu, chyběly nám skoro všechny aspekty, které jsou k fotbalu potreba a Jeseník zaslouženě vedl. Do druhého poločasu jsme udělali změny v sestavě a hra se výrazně zlepšila. Otočili jsme z 0:1 na 2:1 a vytvořili si další dvě vyložené šance, tady se utkání lámalo. Bohužel, jsme je neproměnili a dostali gól na 2:2, který nás položil a nastavená hra se nám zbořila jak domeček z karet. Soupeř nás za to potrestal a odvezl si domů všechny body. Prohra jde za mnou, kdy se mi nepodařilo mužstvo připravit tak, aby šlapalo od začátku utkání. Nicméně věřím, že už od dalšího kola zvedneme hlavy a přivezeme body z venku.“

Libor Sláma - trenér Jeseníku: „Věděli jsme, že Želatovice prohrály první zápas s Brodkem na penalty a že stoprocentně nebudou chtít padnout podruhé. Vstoupili jsme do utkání s pokorou, ale hned v první minutě nás musel podržet brankář Jirka Červenka, protože musel hasi stoprocentní šanci, když nám po pravé straně utekl borec. V páté minutě se po chybě v jejich obraně chopil míče Peťa Kutal, utekl a dal to pod sebe a Bříza nadvakrát dotlačil míč do sítě. Ještě do poločasu jsme měli dvě tutové šance.

Ve druhé půli jsme přestali chvíli hrát a soupeř nám dal dvě branky během tří minut. První byla po nesmyslné chybě, kdy náš obránce bránil soupeře z druhé strany. Potom jsme to trošku přeskupili, poslali jsme stopera Křivohlávka na podhrot a on po pár minutách těžkou střelou na dlouhou nohu vyrovnal. Do té doby jsme na tom byli špatně, ale tohle nás nakoplo. Chvíli potom opět Peťa Kutal vymotal borce, protože on má dribling fakt výborný a Bříza dal po jeho přihrávce rozdílový gól.

Soupeř to otevřel a my jsme ho trestali. Nejprve po krásném přenesení hry a na závěr opět Kutal nahrával před prázdnou bránu. Celkově jsme byli lepší, ale pro domácí byl výsledek až krutý.

Jsou to pro nás důležité body, protože jsme smazali ty mínusové z minulého týdne. Navíc nám chybělo šest hráčů a jeli jsme se třemi kluky z dorostu na lavičce. Byl jsem spokojený a kluci taky, protože jsme jeli z vesela domů.“

FK Šternberk - FK Mohelnice 2:0 (1:0)

FC Kralice na Hané - TJ Sigma Lutín 2:2, 4:2 na pen. (1:1)

Branky: 37. Merta, 48. Cibulka - 44. Kubáč, 49. Zrník.

Brodek u Př. - Lipová 1:3

Branky: 14. Složil - 31. Obruča, 69. Kvapil, 90. Fialka.

Dolany - Ústí 1:3

Branky: 8. Blaho - 31. Král, 52. Nehyba, 86. Sencovici.

Pavel Sencovici - trenér Ústí: „Musel jsem ještě před zápasem udělat dvě změny, protože dva hráči se zranili minulý zápas a moc netrénovali, přesto jsem je chtěl dát do sestavy, ale nakonec to nevyšlo. Byla tedy pro mě otázka, jak do toho naskočí hráči, kteří nebyli tak vytížení. Do utkání jsme vstoupili aktivně a dobře. Byli jsme lepší, ale darovali jsme jim hloupou chybou první gól. To je na chvíli dostalo na koně. Musím kluky pochválit, že i když jsme prohrávali po takové hrubce, tak si nadále věřili, že to otočíme. Měli jsme několik šancí, standardek, které jsme naším nedůrazem nevyužili. Ještě do poločasu se nám ale podařilo vyrovnat. Celkově jsme byli aktivnější a domácí po prvním gólu polevili, čehož jsme se snažili využít. Dolany definitivně zlomil až třetí gól. My jsme toho poslední čtvrt hodinu měli dost a soupeř byl fyzicky lépe připravený a měl v závěru nějaké šance.“

Zábřeh - Rapotín 4:1

Branky: 8., 31. a 49. Antl, 60. Žák - vl. Němec.

Bohuňovice - V. Losiny 2:1

Branky: 20. Šmirják, 27. Fryčák - 73. Uvízl.

Jaromír Lukášek - trenér Bohuňovic: „Chtěli jsme na soupeře nastoupit aktivně. Hlavně jsme měli už uzdravené některé hráče, obzvláště kapitána Aleše Fryčáka, který tu ofenzivu tak trošku řídí. První poločas byl podle našich představ a kdybychom vedli 3:0 nebo 4:0, tak se soupeř nemohl divit. Ve druhé půli jsme bohužel dostali z ojedinělé akce gól a výsledek byl takový nervózní. Kdybychom nějaké góly přidali, tak to mohlo být klidnější. Nakonec z toho bylo ještě drama.

Ve druhém poločase se ještě dlouho řešilo, že jejich hráč dostal žlutou kartu a měl v zápise číslo dvě místo trojky. Nikdo si toho nevšiml a čas se natáhl o pět, sedm minut. Dlouho trvalo, než došlo k nápravě a hráč si vzal správný dres. Nebylo to pro hráče úplně ideální, protože se dostali z tempa.“

Medlov - Litovel 5:2

Branky: 24. Mikuta, 54. Skřebský, 65. Novák, 71. Mikuta, 87. Novák - 4. Heinz, 75. Pěček.