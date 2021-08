Kralice - Lipová 2:3

Branky: 15. z pen. Studený, 30. Merta - 17. Milar, 47. Obruča, 72. z pen. Fialka.

Milan Nekuda (trenér Kralic): Dnes jsme si to, tak jako v posledních třech zápasech, prohráli opět sami. Stále totiž děláme hrubé individuální chyby. I když jsme šli dvakrát do vedení, soupeř vždy po našich chybách dokázal srovnat. To se bohužel příliš ovlivnit nedá, je to prostě fotbal. Navíc jsme si vytvořili pět vyložených šancí, ze kterých jsme vstřelili pouze dva góly.

Šternberk - V. Losiny 3:0

Branky: 36. Lošťák, 83. Juřátek, 84. Tögel.

Želatovice - Mohelnice 5:0

Branky: 9. Čtvrtníček, 24. Čtvrtníček, 58. Skopal, 76. Čtvrtníček, 90+1. Král.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): Dnešní zapas se mi hodnotí velmi dobře. Od první minuty bylo vidět, že tým jde za vítězstvím, měli jsme kvalitní pohyb, výběr místa a proměňovali jsme vytvořené šance. Výkon šel zase o stupínek nahoru oproti předchozím zápasům, nicméně pořád je potřeba myslet na to, ze před sebou máme ještě spoustu zápasů, na které se musíme dobře připravit a jít znovu i výkonem nahoru.

Jeseník - Rapotín 0:0 pen. 5:6

Bohuňovice - Ústí 2:0

Branky: 28. Král, 78. Šmirják.

Medlov - Lutín 2:0

Branky: 30. Michalík, 90. Pospíšil.

Zábřeh - Litovel 5:1

Branky: 4., 38. a 64. Žanda, 10. Němec, 55. Okleštěk - 72. Dragon.

Brodek u Př. - Dolany 2:6

Branky: 68. Bundil, 82. Schmidt - 54. a 76. Nguyen, 9. Seibert, 45+3. Blaho, 48. Grossmann, 78. Outlý.