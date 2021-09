Mohelnice - Litovel 6:0

Branky: 17. Fišara, 37. Fišara, 39. Srdýnko, 43. vl. Heinz, 48. Brulík, 82. Srdýnko. ČK: 45. Kožela (M.)

Jan Fišara (kapitán Mohelnice): „Litovli chybělo hodně hráčů a na hřišti to bylo vidět. Nám se naopak v poslední době daří. Všechno to asi mohlo být trochu jiné, kdyby hned ve 13. minutě byl rozhodčí přísnější a vyloučil brankáře Horu, který fauloval před vápnem. Soupeř si ale hodil míč daleko až k rohovému praporku, tak dostal jen žlutou kartu. Pak už jsme byli lepší a potvrdili to i góly. Na konci poločasu dostal po druhé žluté červenou kartu Kožela. Litovel to po přestávce ještě zkusila zdramatizovat, ale brzy se nám podařilo dát další gól a pak už se zápas jenom dohrával."

Šternberk - Dolany 8:1

Branky: 3. Tögel, 9. Zifčák, 15. Odstrčil, 35. Drmola, 60. Tögel, 62. Lošťák, 80. Sekela, 84. Tögel - 28. Seibert.

Ivo Lošťák (trenér Šternberka): „V dnešním utkání jsme chtěli odčinit porážku z Lipové, kde jsme po dlouhé době nedali gól. Řešili jsme tam totiž špatně situace a hráli pomalu odzadu. Všechno zlé je k něčemu dobré, protože jsme vždycky, ať už to bylo v minulé nebo předminulé sezoně, nastartovali fantastickou šňůru.

Na Dolany jsme se celý týden připravovali a říkali si, že už to někdo musí výsledkově odnést, což se povedlo. Předvedli jsme koncentrovaný výkon od první do poslední minuty. V patnácté minutě jsme navíc vedli 3:0 a bylo po zápase. O poločase jsem ale klukům říkal, že musíme hrát, jakoby to bylo 0:0. To se povedlo, protože úvodní půli jsme vyhráli 4:1 a druhou 4:0. Tak to má být.

Navíc Tegi dnes (v sobotu, pozn. red.) slaví třicátiny a perfektně mu to vyšlo, dal hattrick, u jednoho gólu asistoval a hrál výborně, celý tým hrál výborně. Pomohli nám také střídající hráči, kteří se prosadili. Jsem maximálně spokojený.“

Želatovice - Ústí 3:2

Branky: 29. Čtvrtníček, 56. Dlouhý, 68. z pen. Čtvrtníček - 5. Zagol, 64. Holoubek.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Je jen škoda, že na tohle utkání nepřišlo více lidí, protože si myslím, že tento zápas byl dobrá reklama na fotbal. Ústí hrálo v hlubším obranném bloku a vyráželo do nebezpečných brejků. My jsme hráli ve velmi dobrém pohybu, tvořili si nebezpečné situace a zápas jsme nakonec dovedli zaslouženě do vítězného konce. Kluky musím jednoznačně pochválit, odehráli velmi dobré utkání. Ale jak se říká, slav do půlnoci, od druhého dne se chystáme na další zápas.“

Jeseník - Lutín 2:6

Branky: 39. Cekuras, 69. Mráz - 13. Konečný, 24. Konečný, 34. Zrník, 43. Vymazal, 62. Vymazal, 90. Pavlík.

Rapotín - V. Losiny 2:0

Branky: 53. Klemas, 90+4. Charvát.

Brodek u Př. - Bohuňovice 2:1

Branky: 28. Bundil, 74. z pen. Buček - 77. Šmirják.

Medlov - Kralice 3:1

Branky: 68. Pospíšil, 74. Pospíšil, 84. Šléška - 25. Kopečný.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Zápas bych rozdělil na výkon v poločase prvním a druhém. V prvním dějství byla naše hra taková nemastná, neslaná. Sice jsme měli celkem dost rohů a standardek, ale nevytěžili jsme z toho v podstatě nic. Naopak stejně jako minule v Dolanech jsme naší chybou dostali soupeře do vedení. Poté byl v kabině trochu vítr, jasně jsme si řekli, že musíme začít jezdit, bojovat a že na soupeře vletíme. To se celkem podařilo, ve druhém poločase jsme si díky poctivé práci dokázali vytvořit množství větších šancí i pološancí. Naše úsilí zúročil dnešní hrdina Pavel Pospíšil, který dvěma brankami otočil vývoj utkání. Soupeř poté párkrát zahrozil z brejků, které však vyřešila naše obrana, a tak mohl v 84. minutě pečetit vítězství brankou na 3:1 Honza Šléška.“

Petr Navrátil (Trenér Kralic): „Soupeř nás suverénně přehrál. Právem je v tabulce nahoře. Nám vyšel dobře první poločas, který jsme odehráli perfektně, ale potom jsme odešli fyzicky. Někteří kluci ještě nemají tak potrénováno, jak by měli a na hřišti je to vidět. Soupeři gratuluji k vítězství, zasloužil si to. My jdeme herně nahoru, už tolik nenakopáváme, zkoušíme různé rozehrávky, rohy a podobně, ale jsem tu týden a s hráči se teprve poznáváme.“

Lipová - Zábřeh 1:1 pen. 7:6

Branky: 2. Obruča - 22. Novák