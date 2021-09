9. kolo:

Litovel - Brodek u Př. 1:0

Branka: 23. Bednář.

Jiří Kohout (trenér Litovle): "Jestli jsme dnes chtěli uhrát body, byla cesta jen přes bojovnost a maximální nasazení. Pak byla šance, že se k nám přikloní i štěstí. To se přesně stalo, pomohla nám asi třikrát branková konstrukce. My naopak využili z minima maximum. Za tři body jsme maximálně šťastní, je třeba si přiznat, že soupeř byl lepší a může pouze litovat neproměněných šancí, které si vytvořil. Já nemám klukům co vytknout, v dané situaci jsme hráli to, na co máme."

Tomáš Martinek (trenér Brodku): „Z naší strany to byl takový standardní výkon. Nemám klukům nic moc co vytknout. Hráli jsme více na míči, vytvořili si více gólových příležitostí, ale bohužel nám to tam nepadlo. Soupeři jednou ano. Je to škoda. Tento zápas jsme měli dle vývoje hry jasně vyhrát.“

Ústí - Jeseník 0:1

Branka: 81. Mráz.

Kralice - Šternberk 2:7

Branky: 4. Šup, 33. Němčík - 3. Novotný, 7. Lošťák, 28. Odstrčil, 31. Tögel, 40. Kuba, 49. Lošťák, 68. Hustý.

Lipová - Želatovice 1:1, 4:2 na pen.

Branky: 48. z pen. Fialka - 65. Skopal.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Myslím si, že i tentokrát jsme odehráli velmi dobré utkání a byli jsme vyrazně lepší než domácí, kteří z ojedinělé akce získali penaltu, kterou proměnili. Pro nás je největší bolest proměňování šancí. Naštěstí jsme jednu z nich proměnili a uhráli alespoň bod. Věřím ale, že je to u tak mladého mužstva otázka času a nabraných zkušeností a góly z vytvořených šancí začneme dávat ve větším množství.“

Dolany - Zábřeh 0:5

Branky: 23. Antl, 51. Antl, 60. Holík, 68. Antl, 79. Nízký.

Bohuňovice - Medlov 1:5

Branky: 90. Nesvadba - 26. Muzikant, 34. Bartoněk, 40. Mikuta, 44. z pen. Muzikant, 46. Sedláček.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Do utkání jsme oproti posledním týdnům vstoupili určitě daleko lépe a pohlídali si, abychom nedostali brzký gól. Naopak poměrně časně dokázal využít přímý kop z dobré pozice Michal Muzikant a rázem jsme vedli 1:0. O pár minut později zvyšovala na 2:0 moje maličkost. Troufnu si říct, že to byl pěkný gól a hezčí už asi v životě nedám. Následně zvýšil dorážkou do prázdné branky Tomáš Mikuta. Do poločasu ještě z penalty zvýšil svou druhou brankou v zápase Muzikant, navíc soupeř za penaltový zákrok viděl druhou žlutou kartu a bylo v podstatě po zápase.

Hned v úvodu druhého dějství ještě navýšil náš náskok individualním úprkem Štěpán Sedláček. Poté už jsme měli utkání pod kontrolou, drželi míč a soupeře přehrávali. Ten sice v 90. minutě snížil, avšak to se jednalo pouze o kosmetickou úpravu. Celkově bych náš dnešní výkon zhodnotil velmi dobře, podali jsme týmový zodpovědný výkon, což se vyplatilo. Ocenil bych však i soupeře, který to ani v deseti lidech nezabalil, snažil se hrát fotbal a bojoval.“

V. Losiny - Mohelnice 2:1

Branky: 23. Šinogl, 66. Šinogl - 84. Kuba.

Lutín - Rapotín 1:1, 0:3 na pen.

Branky: 55. Zrník - 10. Klemsa.