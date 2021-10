Litovel v 10. kole nestačila na Velké Losiny. Hosté ze Šumperska v prvním poločase třikrát skórovali a vytvořili si velmi slibnou pozici do druhé fáze zápasu. Dvacet minut po pauze navýšil v dresu Velkých Losin už na 0:4 Tomáš Indra. Domácí si připsali už pouze čestný zásah v závěrečných minutách.

Přestřelku nabídlo střetnutí Rapotína proti Ústí. První poločas se výrazně lépe vydařil hostům z Hranicka. Ústí vstupovalo do druhého dějství s dvougólovým náskokem a po čtvrthodině upravil Jan Nehyba skóre třetím zásahem v utkání na 2:4. Domácí o pět minut později snížili na rozdíl jediné branky, ve zbývajících minutách zápasu už ale na remízový výsledek nedosáhli.

Po třech minutách hry slavil první gól tým Želatovic v utkání proti Dolanům. O půl hodiny později se domácímu týmu podařilo vedení navýšit, hosté navíc šli záhy do oslabení kvůli druhé žluté kartě za kritiku rozhodčího. Těsně před poločasovou přestávkou Želatovice přidaly třetí gól a ve druhém dějství uhlídaly pohodlný náskok.

Cenný bodový zisk si z fotbalového areálu ve Šternberku odvezly Bohuňovice. Domácí vedli po gólu Patrika Hustého z 22. minuty, ve druhém poločase se ale Bohuňovickým podařilo srovnat. Jan Šmirják po hodině hry neproměnil pokutový kop, ale záhy svou další šanci využil a srovnal na 1:1. Stejný hráč měl navíc blízko k rozhodnutí zápasu, ale v sólovém úniku neuspěl a utkání šlo do penaltového rozstřelu. V něm byli úspěšnější hosté a z atraktivního duelu s lídrem soutěže vytěžili dva body.

Fotbalisté Medlova vstupovali v Brodku u Přerova do druhé půle s těsným jednogólovým náskokem. O první gól se ve 40. minutě postaral Michal Muzikant, jediná trefa hostujícímu celku ale nakonec nestačila. Domácí tým se rozjel v závěrečné čtvrthodině. Dvakrát během pěti minut udeřili Brodečtí ze standardní situace a vývoj zápasu otočili ve svůj prospěch. V posledních momentech zápasu ještě pečetil na konečných 3:1 Lukáš Bundil.

Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů Krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v 10. kole.

