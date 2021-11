Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Lutín - Brodek u Přerova 4:2 (1:2)

Zdroj: Youtube

Fotbalisté Lutína vstoupili do zápasu s Brodkem u Přerova slibně, ale hostující mužstvo v prvním poločase skóre otočilo. Po hodině hry ale opět začali úřadovat domácí a po vydařené čtvrthodině ukazovala světelná tabule stav 4:2.

Dolany - Mohelnice 1:2 (0:1)

Zdroj: Youtube

Roli favorita potvrdili na hřišti Dolan hosté z Mohelnice. První gól zajistil v úvodní fázi zápasu Martin Srdýnko, domácí dokázali reagovat až ve druhém poločase. V 57. minutě vyrovnal Michal Nguyen, poslední slovo však měl druhým zásahem mohelnický Srdýnko a hosté si z Olomoucka odvezli tři body.

Lipová - Litovel 0:1 (0:0) Pen: 6:7

Zdroj: Youtube

Po několika slibných šancích se Lipová s Litovlí rozešla po devadesáti minutách hry bez branek a utkání tak musely rozsoudit penalty. Loterie pokutových kopů se lépe vydařila hostujícího týmu, Tatran si odvezl z Lipové dva body.

Bohuňovice - Jeseník 1:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Už v šesté minutě překonal gólmana Bohuňovic Jiří Horký z Jeseníku. Domácí tým výsledkově srovnal krok deset minut před pauzou, když se trefil Jan Šmirják. Hned v úvodní fázi druhého dějství ale přišlo rozhodnutí ze strany hostů ze severu kraje, kteří se díky trefě Planého mohli radovat z výhry 2:1.

Medlov - Želatovice 1:2 (0:1)

Zdroj: Youtube

Na třetí příčku tabulky poskočili po utkání v Medlově fotbalisté Želatovic. Hostující tým šel do vedení po půlhodině hry, kdy se trefil Vojtěch Skopal. Krátce po pauze mužstvo z Přerovska ještě vylepšilo svůj náskok a domácí měli před sebou těžký úkol. Ze standardní situace se Medlovským podařilo snížit, další šance ale už ani jeden z celků nevyužil, a body si tak za těsnou výhru odvezli hosté.

Ústí - Velké Losiny 4:1 (0:0)

Zdroj: Youtube

Dlouho čekali fanoušci v Ústí na gól proti Velkým Losinám. Také hosté měli v úvodní části zápasu šance, více útočné snahy ale vycházely domácímu celku. Gólový efekt po několika tutovkách nakonec přišel v 67. minutě a pak už se přes Velké Losiny převalila branková vlna. Během dvaceti minut přidali domácí další tři zásahy a o vítězi bylo rozhodnuto.

Kralice na Hané - Rapotín 4:3 (2:1) Pen: 7:6

Zdroj: Youtube

Výživnou přestřelku připravili divákům hráči Kralic na Hané a Rapotína. Domácí tým z Prostějovska slavil úvodní branku už v 7. minutě, hosté ale odpověděli o deset minut později. Do poločasové přestávky přece jen vstupovali Kraličtí s jednogólovým náskokem, když se ve 31. minutě trefil Ondřej Šup. Hostující mančaft ale opět dokázal vyrovnat a závěrečná desetiminutovka začínala za nerozhodného stavu. Domácí Filip Studený z penalty přidal druhý gól v zápase a vypadalo to, že vítězství Kralice na Hané konečně urvou pro sebe. Rapotín ale i po třetí vyrovnal a šlo se do penalt. V dlouhém rozstřelu se nakonec lépe dařilo domácím, kteří tak z utkání vytěžili dva body.

Šternberk - Zábřeh 1:4 (1:3)

Zdroj: Youtube

Zápas třináctého kola nebyl na domácí půdě šťastným pro hráče Šternberku. Do utkání sice vstoupili gólově, když se trefil Lošťák, pak už ale úřadovali hosté ze Zábřehu. Hattrick si v dresu Sulka připsal Michal Sitta a rozhodl o vítězství nad lídrem soutěže. Šternberk se však stále drží na špici tabulky s náskokem tří bodů.

