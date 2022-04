Krajský přebor na VIDEU! Podívejte se na akce a góly 19. kola

Lutín - Medlov 1:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Silného soupeře z Medlova dokázali předčit fotbalisté Lutína. Hráči Sigmy na domácím hřišti otevřeli skóre z protiútoku v 18. minutě, kdy se trefil Michal Prucek. Hostující celek z Uničovska se celý zápas snažil o vyrovnání, ale Lutín udržel čisté konto a připsal si cenný tříbodový zisk.

Velké Losiny - Šternberk 0:3 (0:0)

Čtvrtý zápas jarní části sezony zvládli bez inkasovaného gólu a s jasným výsledkem hráči Šternberku. Vedoucí celek soutěže tentokrát zavítal do Velkých Losin. Na Šumpersku se čekalo na gól do druhého poločasu, kdy hosty poslal do vedení David Lošťák. Šternberští přidali ještě dva zásahy a pohlídali si další plný bodový příspěvek do tabulky.

Lipová - Kralice na Hané 3:1 (1:1)

Kralice na Hané zaskočili soupeře v Lipové gólem už ve 4. minutě zápasu, domácí mužstvo ale bleskově našlo odpověď. Po prvních deseti minutách zápasu tak byl stav 1:1 a další trefu si připsali domácí až ve druhém dějství. Lipová se ujala vedení díky kuriozní trefě ze standardní situace a náskok už nepustila.

Dolany - Brodek u Přerova 1:2 (1:0) Pen: 2:3

Dolany začaly proti Brodku u Přerova slibně a již po necelých osmi minutách hry svítil na ukazateli stav 1:0. Celek z Olomoucka strážil těsný náskok po celý průběh zápasu, ale pojišťovací zásah ne a ne přijít. Nadějné akce domácí nevyužili a to je nakonec mrzelo, když se Brodku podařilo v závěru vyrovnat. Následoval tak penaltový rozstřel. První pokutový kop Dolany proměnily, na klubovém záznamu bohužel není k dispozici. Poté už se ale výrazně lépe dařilo soupeři. Hostující gólman zlikvidoval tři pokusy Dolan v řadě, a Brodek si tak nakonec připsal dva body.

Ústí - Bohuňovice 3:2 (1:0)

Hráči Ústí se radovali z gólu v samotném závěru prvního poločasu proti Bohuňovicím, když se trefil Patrik Sencovici. Hostující tým o dvacet minut později slavil hned dvakrát a slepenými zásahy během minuty otočil vývoj utkání. To ale ještě nebyl konec, Sencovici o chvíli později srovnal a poslední slovo měli opět domácí. V 87. minutě poslal míč do bohuňovické sítě Frydrych a Ústí se stále drží na dostřel první příčky PB SCOM krajského přeboru.

Mohelnice - Želatovice 0:1 (0:1)

Vyrovnanou partii s jediným gólem viděli příznivci fotbalu v Mohelnici. Soupeřem domácího celku byly v 19. kole Želatovice. Hostující tým se prosadil ve 20. minutě, kdy mohelnického gólmana prostřelil David Zezulka. Domácí marně usilovali o vyrovnání, v závěrečných minutách navíc hráli v oslabení, a tak Želatovice uhájily náskok a slavili vítězství.

Litovel - Zábřeh 0:5 (0:2)

Druhou výraznou porážku v řadě utrpěl Tatran Litovel. Proti Zábřehu začali Litovelští dvěma zaváháními při rozehrávce a v obou případech je gólem potrestal Jan Janák. Dvougólový náskok udržel Zábřeh do druhé půle, když přestál nadějné šance domácích. Po pauze se rychle za sebou prosadil Sitta a Schwab v dresu Sulka a o vítězi bylo rozhodnuto.

Rapotín - Jeseník 2:3 (2:0) Pen: 4:5

5. Klemsa Jaroslav (pen.), 31. Boško David - 75. Kutal Petr (pen.), 81. Kutal Petr

Záznam utkání není k dispozici.

