Medlov - Ústí 2:1 (1:0) Pen: 4:2

Zdroj: Youtube

Ve šlágru 20. kola se střetly celky z čela tabulky, Medlov přivítal fotbalisty z Ústí. A hned ve 13. minutě rozradostnil domácí fanoušky Štěpán Sedláček. Těsný náskok ale Medlovu až do konce nevydržel, krátce po poločasové přestávce srovnal za hosty Patrik Sencovici. Utkání dospělo až k penaltovému rozstřelu, ve kterém byl úspěšnější domácí tým z Uničovska.

Bohuňovice - Lipová 1:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

Fotbalisté Bohuňovic hostili o víkendu tým Lipové. Napínavý duel nabídl několik šancí na obou stranách, ale rozhodující zásah stále nepřicházel. Týmy se možná pomalu chystaly na penaltový rozstřel, když se v 83. minutě v dresu domácích prosadil Jan Šmirják a jediným gólem v utkání přisoudil tři body Bohuňovicím.

Velké Losiny - Zábřeh 1:2 (1:0)

Zdroj: Youtube

Jen dva body dělily Velké Losiny a Zábřeh před utkáním 20. kola PB SCOM krajského přeboru. Domácí tým z Velkých Losin slavil první gól zápasu po půlhodině hry, ale po přestávce se dostali ke slovu v ofenzivě hráči Sulka. Výhru pro hostující celek obstaral dvěma góly Michal Sitta a Zábřeh tak poskočil na šesté místo tabulky.

Brodek u Přerova - Rapotín 1:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

První poločas souboje Brodku u Přerova s Rapotínem gól nepřinesl, na obou stranách k němu ale měly mančafty blízko. Zápas nakonec rozsoudila standardní situace z úvodu druhé půle, když se trefil za domácí Brodek Petr Bundil.

Jeseník - Mohelnice 0:5 (0:2)

Zdroj: Youtube

V jednoznačnou záležitost se vyvinulo utkání Jeseníku proti Mohelnici. Domácí mužstvo z lázeňského města poprvé inkasovalo ve 31. minutě, když ze standardní situace skóroval Jan Fišara. Do pauzy hosté navýšili ještě do přestávky a po pauze v gólovém přídělu dál pokračovali. Výsledku dal konečnou podobu na 0:5 druhým zásahem v utkání opět Fišara a podruhé to bylo po rohovém kopu.

Želatovice - Litovel 5:1 (2:0)

Zdroj: Youtube

Trápení Litovle pokračovalo i ve 20. kole, kdy Tatran cestoval na hřiště Želatovic. Domácí mužstvo vedlo po prvním poločase 2:0 a i ve druhém dějství Želatovičtí vytrvale přidávali přesné zásahy. Hostům se podařilo pouze kosmeticky upravit výsledek na 4:1, hned vzápětí ale opět inkasovali.

Kralice na Hané - Dolany 1:2 (1:0) Pen: 3:4

Zdroj: Youtube

Obávaný souboj o šest bodů v pásmu u dna tabulky čekal Kralice na Hané proti Dolanům. Hosté z Olomoucka prohrávali po prvním poločase o jeden gól, o který se v dresu Kralic postaral z penalty David Kobylík. Dolany ale srovnaly krok v 58. minutě a další šance už se ani na jedné straně neujaly. Rozhodovala tak penaltová loterie, která přisoudila bod navíc hostům.

Šternberk - Lutín 3:0 (3:0)

Zdroj: Youtube

Těžká výzva v podobě duelu s vedoucím týmem tabulky čekala Lutín ve Šternberku. Naděje na úspěšný výsledek se hostům rozpadly už po prvním poločase. V 9. minutě otevřel skóre ve prospěch domácího favorita Juřátek, na něj o chvíli později navázal z penalty Tögel. Ještě do přestávky přidal druhý zásah v zápase Radoslav Juřátek a Šternberk měl partii skvěle rozehranou. Domácí pokračovali v náporu na branku Lutína i ve druhé půli, ale gól už diváci neviděli.

