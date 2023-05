Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 23. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Zábřeh - Litovel 6:1 (4:0)

Jasnou záležitostí byl zápas Zábřehu proti Litovli. Demolice hostů v podání Sulka začala po dvaceti minutách hry, kdy gólový účet otevřel Jaroslav Knápek. Během čtvrthodiny byl skóre 4:0, když hattrick stihl zkompletovat v dresu Zábřehu Miroslav Podhorný. Ten přidal ještě čtvrtý gól krátce po přestávce a v rychlém sledu na něj navázal spoluhráč Karel Lukas. Poté už se střelecká přehlídka domácích zastavila a hosté si zapsali alespoň čestný zásah po ráně Marka Kučery.

Medlov - Želatovice 0:1 (0:1)

Na hřišti Medlova, jednoho z předních celků PB SCOM krajského přeboru, uspěli fotbalisté ze Želatovic. Hosté se prosadili po rohovém kopu ve 12. minutě, kdy míč dorazil do sítě Tomáš Matušík. V první půli hrozily ofenzivy na obou stranách, po pauze už navyšovali tlak domácí, kteří usilovali o vyrovnání. Tým z Přerovska ale udržel čisté konto inkasovaných gólů, a tři body tak putovaly do Želatovic.

Dolany - Konice 2:0 (1:0)

Utkání Dolan proti mužstvu z Konice přineslo výraznější šance až těsně před poločasovou přestávkou a z té poslední se zrodil i gól domácích. Již v nastaveném čase udeřil hlavou do míče centrovaného od rohového praporku Tomáš Korec a bylo to 1:0. Ve druhé půli měli domácí několik slibných možností z protiútoků, jednu z akcí se podařilo dotáhnout do gólového finiše Štěpánu Outlému a Dolany už další komplikace nepřipustily.

Čechovice - Mohelnice 2:1 (1:1)

Ve 26. minutě duelu s Čechovicemi otevřel gólový účet zápasu hráč hostujícího celku z Mohelnice Ondřej Brulík. Domácí dokázali reagovat těsně před koncem prvního dějství, když Filip Halouzka zakončoval přesně a prudce hlavou. Mohelnický gólman skvělými zákroky brzdil snahy domácích o rozhodnutí, nakonec ale Halouzka přidal druhý zásah v utkání a byla to trefa rozhodující. Čechovice si tak připsaly plný bodový příspěvek do tabulky.

Velké Losiny - Lipová 2:2 (0:2)

Velké Losiny hostily ve 23. kole soupeře z Lipové a byli to hosté, kdo se v prvním poločase radoval z gólů. Slibný náskok si Lipová vypracovala díky trefám Tomáše Musila a Tomáše Hrušáka, ve druhé půli měli domácí těžký úkol. V 58. minutě se ale podařilo Losinám snížit, když se prosadil Matěj Šinogl a stejný hráč zajistil i vyrovnávací branku a už v nastaveném čase sebral hostům vítězství.

Lutín - Kostelec na Hané 0:1 (0:0)

V pozici jasného favorita přijel mančaft z Kostelce na Hané do Lutína, domácí ale nechtěli dát svou kůži lacino. Hostující celek několikrát zahrozil už v prvním poločase, Sigma ale šance soupeře přestála a také vytáhla několik slibných pokusů. Když už to vypadalo na bezbrankovou remízu, přišla akce z 86. minuty, na jejímž konci byl Michal Škrabal v dresu Kostelce na Hané. Střelu poslal přesně k tyči a rozhodl o těsné výhře hostů.

Brodek u Přerova - Jeseník 1:1 (1:1)

14. Bundil Lukáš - 24. Macura David

Záznam utkání není k dispozici.

Rapotín - Bohuňovice 0:1 (0:1)

25. Tománek Aleš

Záznam utkání není k dispozici.

