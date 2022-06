Zábřeh - Medlov 2:3 (0:1) Pen: 1:3

Zdroj: Youtube

Hned po úvodní rozehrávce udeřil Medlov proti Zábřehu. Vedení z první minuty drželi hosté téměř hodinu, po několika výrazných šancích se ale Sulku podařilo vyrovnat. Výsledek na stranu Medlova znovu naklonil druhým gólem v utkání Patrik Kasal, Zábřeh však deset minut před koncem opět skóroval. Rozhodnutí tak přinesly pokutové kopy, ve kterých se dařilo hostujícímu gólmanovi. Ten zlikvidoval tři pokusy domácích v řadě a Medlovští exekutoři vystřelili v penaltách bod navíc.

Bohuňovice - Želatovice 2:3 (2:1)

Atraktivní přestřelku nabídl duel Bohuňovic proti Želatovicím. Hosté z Přerovska inkasovali už v 9. minutě, hned vzápětí ale nalezli gólovou odpověď. O deset minut později se druhým gólem v utkání blýskl Jan Šmirják a i v dalším průběhu zápasu Bohuňovice zatápěly hostující defenzivě. Žádná z vyložených domácích šancí ale branku nepřinesla a v ofenzivě se začali osmělovat i Želatovičtí. Nakonec to byl Pavel Němec, kdo v závěrečné desetiminutovce pro hosty dvěma zásahy během jediné minuty získal tři body.

Dolany - Rapotín 3:0 (0:0)

Po bezbrankovém prvním poločase se střelci Dolan ve druhém dějství osmělili a proti Rapotínu ukázali svou efektivitu. Skóre otevřel pár minut po přestávce Tomáš Macháček, o dvacet minut později přidal pojistku Štěpán Outlý. Hosté z Rapotína nadějné příležitosti nevyužili a na konečných 3:0 pečetil v samotném závěru zápasu Karim Boukhatem.

Lipová - Mohelnice 0:1 (0:1)

Do Lipové zavítali ve 27. kole PB SCOM krajského přeboru fotbalisté Mohelnice. Domácí celek hrál od 15. minuty v oslabení a Mohelnickým se početní výhodu podařilo do přestávky využít. Ve 39. minutě se prosadil Daniel Ryba a nakonec se jednalo o jedinou a rozhodující trefu zápasu.

Kralice na Hané - Jeseník 1:0 (0:0) Pen: 6:5

Zápas Kralic na Hané proti Jeseníku přinesl několik slibných šancí, v závěru byli hosté ze severu kraje blízko rozhodujícímu zásahu. Ten ale nakonec nepřišel, naopak posledních pět minut dohrávali

Jeseničtí v deseti po zákroku při šanci domácích Kralic. Utkání dospělo až k pokutovým kopům, kde o dvoubodovém zisku rozhodli domácí fotbalisté z Prostějovska.

Ústí - Litovel 10:1 (5:1)

Debakl utrpěli v Ústí fotbalisté Litovle. Domácí mužstvo poslal do vedení už ve 2. minutě Nehyba, Litovelským se brzy podařilo vyrovnat. Pak už ale úřadovali jen střelci z Ústí. Do poločasu stihl hattrick Petr Holoubek, první zásah si připsal také Pavel Zagol. Ve druhé půli pak Zagol přidal ještě tři další branky. Do listiny střelců se zapsali také Vyka a Šišlák a světelná tabule na konci zápasu ukazovala skóre 10:1.

Lutín - Velké Losiny 2:1 (2:1)

Tým z Velkých Losin nastoupil ve 27. kole proti Lutínu a byli to hosté, kdo se jako první radoval ze střeleckého úspěchu. V 17. minutě skóroval Hilbert, domácí ale do poločasu také promluvili do výsledku. Dvakrát se prosadil lutínský kanonýr Tomáš Los a strhl vedení na stranu Sigmy. Ve druhé půli už se stav utkání neměnil a body tak zůstaly na Olomoucku.

Šternberk - Brodek u Přerova 10:1 (8:1)

3. Kryl Pavel, 11. Tögel Jan, 13. Pazdera Vojtěch, 25. Pazdera Vojtěch, 30. Lošťák David, 34. Kuba David, 37. Kryl Pavel, 43. Koutek Ladislav, 64. Lošťák David, 87. Lošťák David - 4. Složil Alfred

Záznam utkání není k dispozici.

