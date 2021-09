Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Brodek u Přerova - Kralice na Hané 4:2 (0:1)

Zdroj: Youtube

Kralice na Hané se na půdě Brodku Přerova prosadily těsně před poločasovou pauzou, po změně stran přišli domácí s rychlou odpovědí. Ale Kraličtí se ještě rychleji znovu vrátili do vedení. Přestřelce nebyl konec, Brodek se v závěrečné půlhodině rozjel a třemi góly rozhodl o výhře.

Bohuňovice - Dolany 3:0 (2:0)

Zdroj: Youtube

Rozhodující postavou derby Bohuňovice – Dolany byl v dresu domácího týmu Martin Fryčák. Dolany nedokázaly vyzrát na defenzivu Bohuňovic, naopak domácí celek se z gólu radoval třikrát. Na konci všech gólových akcí stál právě Fryčák, který se blýskl hattrickem.

Lutín - Zábřeh 1:0 (0:0) Pen: 4:3

Zdroj: Youtube

Lutínu se úvod sezony příliš nevydařil, proti silnému soupeři ze Zábřehu ale vybojovali dva body. Oba celky měly v průběhu utkání slibné příležitosti ke skórování, ale v základním hracím čase nakonec branka nepadla. Zápas rozsoudily pokutové kopy, ve kterých byla úspěšnější domácí Sigma Lutín.

Medlov - Lipová 3:1 (1:1)

Zdroj: Youtube

Otáčet vývoj zápasu proti Lipové musel v šestém kole Medlov. Hosté se prosadili v šesté minutě, Medlov měl ale po faulu v pokutovém území brzy příležitost srovnat. Domácí výhodu penalty využili a až do posledních minut se hrálo za nerozhodného stavu. Vítězství nakonec vystřelil v 84. minutě pro Medlov Michal Muzikant, pojišťovací trefu přidal o chvíli později Radovan Skřebský.

Želatovice - Velké Losiny 4:3 (1:0) Pen: 4:2

Zdroj: Youtube

Extrémně výživné fotbalové představení připravili fotbalisté Želatovic a Velkých Losin. Domácí tým z Přerovska hrál od úvodu druhé půle proti deseti a po proměněné penaltě vedly Želatovice 2:1. Po dalším vyloučení hráče hostů měli navíc šanci definitivně rozhodnout z dalšího pokutového kopu, brankář Velkých Losin ale tým podržel. Od 75. minuty hrál hostující celek v devíti, to jim ale nezabránilo ve vstřelení tří gólů, i když jeden smolně padl do vlastní branky. Hattrick do sítě soupeře si připsal Tomáš Indra, který vyrovnal na 3:3 pět minut před koncem a kuriozní zápas nakonec rozhodl penaltový rozstřel ve prospěch Želatovic.

Šternberk - Ústí 2:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

Stále bez zaváhání prochází novým ročníkem mužstvo ze Šternberku. Tentokrát si na domácím hřišti poradili se soupeřem z Ústí. Dva góly zapsal po přestávce Petr Zifčák a domácí mohli slavit. Opět totiž udrželi čisté konto a tabulce vévodí při skvělém skóre 12:1 ze šesti zápasů.

Jeseník - Litovel 2:1 (1:0)

Zdroj: Youtube

Hráči Jeseníku se radovali v duelu s Litovlí ze druhého tříbodového vítězství v sezoně. Za výhrou vykročili už v úvodní čtvrthodině, když se prosadil Marek Cekuras. Těsný náskok hájil Jeseník až do závěrečné desetiminutovky, kdy navýšili na 2:0. Tatran ještě v samotném závěru snížil, ale na vyrovnání už Litovli nezbyl čas.

Rapotín - Mohelnice 1:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Rapotín přivítal v 6. kole Mohelnici. Hostující celek už po třinácti minutách hry rozradostnil přesným zásahem Jaroslav Kožela. Domácím se brzy podařilo vyrovnat, ale poslední slovo měli opět Mohelničtí. Daniel Ryba strhl vedení opět na stranu hostů, Rapotín už v závěrečné dvacetiminutovce reagovat nedokázal a o skóre uzavírá pořadí krajského přeboru.

Všechny sestřihy krajského přeboru 2021/22 najdete ZDE