Zdroj: Youtube

Osmigólovou bitvu s radostným koncem pro hostující mančaft viděli fotbaloví fanoušci v Zábřehu. V dresu Rapotína zářil Jiří Ševčík, který si připsal hned čtyři zásahy a svou útočnou produktivitou držel po většinu zápasu protivníka na distanc.

Bohuňovice - Velké Losiny 1:3 (1:1)

Zdroj: Youtube

Druhou výhru v novém ročníku krajského přeboru si připsaly Velké Losiny v utkání proti Bohuňovicím. Losinští využili zaváhání domácí defenzivy v 18. minutě, Bohuňovice ale do přestávky vyrovnaly. Rozhodnutí přišlo nakonec až v závěrečné desetiminutovce, dvěma góly se o tříbodový zisk postaral hostující Matěj Šinogl.

Medlov - Litovel 1:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

První tři body do tabulky si připsali fotbalisté Medlova po bojovném zápase proti Litovli. V prvním poločase sledovali fanoušci spíše urputnou přetahovanou, na šance si museli počkat až do druhé půle. Domácí nakonec udeřili po rohovém kopu a jediný zásah jim stačil k výhře. Hosté defenzivu Medlova příliš nepotrápili, naopak Medlovští útočili do otevřené obrany Tatranu. Pojišťovací trefu se však domácím přidat nepodařilo.

Brodek u Přerova - Lipová 2:4 (1:1)

Zdroj: Youtube

Nováček soutěže z Brodku u Přerova čeká i po druhém utkání v krajském přeboru na vítězství. Body si z jejich hřiště po přestřelce odvezla Lipová. Po hodině hry byl stav vyrovnaný - 2:2, o pět minut později ale hosté udeřili a v samotném závěru zápasu ještě přidali uklidňující trefu.

Dolany - Ústí 3:2 (3:0)

Zdroj: Youtube

Skvělý vstup do střetnutí s Ústím zažili fotbalisté Dolan. Mužstvo z obce u Svatého Kopečku u Olomouce vedlo po první půli 3:0 a to ještě domácí neproměnili penaltu. Navýšit náskok se jim nepodařilo ani ze šance ve druhém poločase, ale nakonec to domácí mrzet nemuselo. Ústí se dotáhlo dvěma slepenými góly na rozdíl jediné branky, víc už však ve zbývající půlhodině hry hosté nestihli.

Šternberk - Mohelnice 1:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

První poločas souboje Šternberku s Mohelnicí nabídl spíše náznaky šancí, nebezpečno začalo být před brankami až po změně stran. Soupeři zatápěli hlavně domácí šternberští fotbalisté, kteří dvakrát trefili brankovou konstrukci. Nakonec se jim podařilo skórovat až v 90. minutě, a mohli si tak užít radost z těsného vítězství.

Želatovice - Jeseník 1:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Vyrovnaný duel přineslo druhé kolo na hřišti Želatovic. Domácí využili zaváhání Jeseníku a v 19. minutě se prosadil Tomáš Čtvrtníček. Hosté už nenašli ve zbytku zápasu gólovou odpověď a tři body tak zůstaly na Přerovsku.

Kralice na Hané - Lutín 1:2 (0:1) Pen: 3:4

Zdroj: Youtube

Lutín na hřišti Kralic na Hané slavil první branku po čtvrthodině hry, mírný náskok ale hosté udrželi jen do úvodní části druhého poločasu. Hlavou srovnal domácí Cibulka, a protože další trefu už ani jeden z týmů nepřidal, na řadu přišly penalty. Kraličtí začali dvěma neproměněnými pokusy a manko už smazat nedokázali. Bod navíc tak zamířil na konto Sigmy Lutín.

VŠECHNY SESTŘIHY SEZONY 2020/21 A GÓLY KOLA NAJDETE ZDE