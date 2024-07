V tomto rozsahu ne. Samozřejmě že vysokoškoláci občas chyběli, ale to jsem byl ochoten akceptovat. Těm já v podstatě fandím, když poctivě dojíždějí do Ostravy, Prahy nebo Brna a snaží se zvýšit si kvalifikaci. Stále se ale dalo pracovat s určitým přijatelným množstvím, protože ta docházka na tréninky byla když ne stoprocentní, tak alespoň osmdesátiprocentní.

Dá se to tak říct. Byl jsem na to totiž strašně natěšený. Navíc je mi líto lidí, kteří se kolem toho fotbalu pohybují. Shánějí peníze kde se dá a vkládají do toho svůj čas a úsilí a hráči pak k tomu přistoupí tak, jak k tomu přistoupí. A do toho pak ještě vstoupí to rozhodnutí svazu… (odmlčí se).

No tak třeba během zimy to bylo něco hrůzostrašného. A to se samozřejmě odrazilo do výkonů na jaře. Musím samozřejmě brát v potaz i nějaká ta zranění, ale to není nikdo z nás schopen ovlivnit. Za největší problém považuji docházku na tréninky. Hráči se k nim asi postavili tak, že jsou pro ně slabé a nezáživné, ale jak by si to v těch čtyřech lidech představovali? Navíc, jak bych asi tak mohl vědět, koho vlastně postavím do zápasu? Samozřejmě si teď nestěžuji na hráče, kteří jsou někde na škole. Vadí mi ti ostatní, kteří přijít mohou, ale věnují se například tenisu a jiným radovánkám. A když vidím, že starší hráči jako Šinogl nebo Zatloukal jsou schopni se zúčastnit, byť mají práci a do toho ještě starosti s rodinou, tak nechápu, že ten dvacetiletý, který není zraněný a žádnou školu nedělá, se celý týden neukáže a přijde až na zápas, jako by se nechumelilo.

Je to bohužel tak. Už podzimní část neproběhla podle mých představ. Ať už to totiž bylo v Určicích, kde jsme prohráli 0:3 nebo v Brodku, což byl zápas vložený do pracovního týdne, kde museli nastupovat hráči, jako je náš předseda Radek Svedek nebo Ivo Lazarov, který má přes čtyřicet. To pokládám za velmi špatné. V Určicích jsme zase měli na lavičce akorát maséra. A takových zápasů bylo daleko více.

V posledních zápasech sezony jsme nebodovali a všechny jsme je prohráli, kromě remízy s Litovlí. Z tohoto pohledu tu sezonu považuji za neúspěšnou. Ale vůbec se mi nelíbí, že fotbalový svaz rozhodne čtrnáct dní před koncem soutěže, že místo jednoho celku budou sestupovat čtyři. To považuji za neférové vůči těm oddílům. Není to totiž jen otázka Losin, ale i Určic a Bohuňovic.

Zajímalo by mě, jak jste byl s vedením domluveni. Jestli, kdyby se záchrana podařila, byste u týmu pokračoval i nadále.

Ne ne, to v žádném případě o sestupu či záchraně nebylo. Mluvil jsem o této možnosti už po prvním zápase jara v Postřelmově. Ten se odehrál v sobotu a už v úterý jsem volal Radku Svedkovi, že bych byl rád, kdyby si klub už začal hledat nového trenéra. Ať to nepovažuje za nějaký můj truc, ale že jsem se prostě tak rozhodl. Samozřejmě jsem tím chtěl ty hráče i trochu nakopnout. Nakonec ale nikoho nesehnali, a tak jsem to změnil, že skončím až po sezoně. Alespoň ten neúspěch měli na koho svést (smích). Rozhodně se nejednalo o unáhlený krok a stále si za ním stojím, věděl jsem to stoprocentně už po druhém zápase jarní části.

Budete nyní pokračovat někde jinde?

Zatím ne. Řekl jsem ale, že když někdo projeví zájem a jeho nabídka pro mě bude zajímavá, rozhodně se tomu bránit nebudu. Rozhodně se ale nikomu nebudu podbízet.

Stěžoval jste si na to rozhodnutí svazu, který informoval o čtyřech sestupujících v podstatě dvě kola před koncem. Chtěl bych se ale zeptat, jak vnímáte ten fakt, že z krajského přeboru nikdo neměl zájem postoupit do divize?

Když se nad tím zamyslíte, tak do kterékoli soutěže musíte jít s nějakou vizí a cílem. A abych tam šel jen s tím, že se zúčastním, tak to v tu chvíli ztrácí náboj soutěživosti. A ono se to pak i projeví. Ta mužstva jako Medlov, Bělotín, Želatovice či Čechovice hrají ve své soutěži dobře a asi by se jim postup nevyplatil. A já to chápu.

Díval jsem se, že jste před čtyřmi lety mluvil o tom, že se fotbal mění a jeho kvalita se dlouhodobě snižuje. Jak to vidíte teď? I třeba po covidu, který do toho silně zasáhl.

Odpovím jednoduše a pro každého, který se to trochu zajímá. Výsledek jsme viděli v konečném účtování naší reprezentace. Já si pamatuji z minulosti, kolik jsme měli skvělých hráčů, kteří to dotáhli do repre, do ligy nebo dokonce do zahraničí. A většina z nich vyrůstala na těch vesnicích. Dnes už ti kluci mají trochu jiné zájmy. Jednoznačně si tedy za těmi svými slovy stojím. Úroveň všech soutěží šla jednoznačně dolů a trvá to už několik let. A změna může přijít pouze poctivou prací už od těch nejmenších žáčků. Já už se toho ale nedožiji a myslím, že ani generace, která teď bude mít padesát. A mohu uvést i jeden nedávný příklad z mé praxe.

Sem s ním!

Měl jsem tady v Losinách nadějného hráče, se kterým jsem chtěl pracovat. Měl sedmnáct let, nějaké ty sportovní věci mu chyběly, ale měl předpoklady růst a věřím tomu, že už letos na jaře mohl být hráčem, který by za áčko nastupoval pravidelně. On ale dal nakonec přednost dorostu Šumperku, který získal za celou sezonu jeden jediný bod. Nevím tedy, jak se mu tam mohlo líbit a co mu to mohlo dát. A já byl naštvaný, protože se o to tady nechtěl porvat, ale raději si zvolil možnost hrát stabilně a ničeho nedosáhnout. Slyšel jsem, že se teď chce vrátit. Ale pozor! Možná, že jen nechtěl hrát pode mnou. To nemohu vyvrátit ani potvrdit.

Závěrem se tedy zeptám, jak budete na působení ve Velkých Losinách vzpomínat.

Nemám v sobě absolutně žádnou zášť a budu jim přát hodně úspěchů a aby se co nejdříve, nejlépe už v následující sezoně, vrátily zpět do krajského přeboru. Vždycky jsem je totiž bral za baštu divize, kde strávily velkou část historie. Ale na druhou stranu je asi lepší hrát trochu níž s mladými a netahat do klubu zbytečně nějaké staré hvězdy, kterým slíbíte obrovské peníze, jako to dělá třeba Olešnice. Třeba teď, když do Losin přijde Peťa Strnad, tak je to nakopne.