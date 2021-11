Ústí - Brodek u Př. 4:2

Branky: 3. Zagol, 24. Holoubek, 36. z pen. Pančochář, 44. Holoubek - 75. Kudlička, 87. Schmidt.

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Byl to zápas dvou poločasů. Ten první jsme zvládli a pracovali skvěle. Od druhé minuty jsme si šli za vítězstvím. Druhá půle byla tak rozkouskovaná, že jsme se vůbec nedostali do tempa a byla to bída.“

Kralice - Litovel 0:1

Branka: 60. Dostál.

Jiří Kohout (trenér Litovle): „Podali jsme zřejmé nejlepší výkon v dosavadní sezoně, vše si sedlo a pro domácí je výsledek ještě milosrdný. Vítězství si moc vážím, naši hráči byli odměněni za disciplinovaný, poctivý a zodpovědný přístup.“

Medlov - Rapotín 4:2

Branky: 12. Muzikant, 22. Muzikant, 30. Kasal, 67. Klos - 10. Charvát, 89. Ševčík.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Před tímto posledním podzimním utkáním jsme si řekli, že ho zvládneme, abychom přezimovali na 3. místě a také, aby byla veselejší závěrečná. I přes to, že již tradičně soupeř vstřelil branku hned v prvních minutách, jsme dokázali utkání brzo otočit a řekl bych, že i s přehledem vyhrát. Kdybychom navíc proměnili ještě aspoň polovinu šancí, které jsme si vypracovali, mohlo utkání skončit daleko větším rozdílem.

Každopádně chci poděkovat všem spoluhráčům, trenérům, vedení, fanouškům a všem ostatním lidem, kteří se do fotbalu v Medlově angažují, za krásný podzim, který jsme zvládli možná i nad očekávání.“

Radim Netopil (trenér Rapotína): „Od první minuty to bylo nahoru dolů. Bylo vidět, že je to poslední zápas a všichni si jej chtějí užít. My jsme do utkání dobře vstoupili, ale bohužel jsme řešili nějaké problémy s gólmanem. Nechci brankáře kritizovat, ale nějakou měrou se na úvodních gólech podepsal a Medlov se dostal do vedení a potom předváděli svoji kvalitní hru a zaslouženě vyhráli. Byť si myslím, že jsme nehráli úplně špatně a určitě jsme přispěli k tomu, že to bylo kvalitní utkání a dalo se na něj koukat.“

Šternberk - Jeseník 1:0

Branka: 16. Kryl

Želatovice - Zábřeh 3:1

Branky: 9. Zehnálek, 86. z pen. Koutný, 77. Jemelka - 4. Žák.

Další zápasy:

NE, 14.00:

Bohuňovice - Mohelnice

Dolany - V. Losiny