„Kádr ještě uzavřen nemáme. Stále pracujeme na možných posilách. Co se ale týče síly, měla by zůstat stejná. Zatím k nám přišli kluci ze zrušeného zábřežského béčka. Jedná se o Vaška Ogrockého, Davida Kutala a Vojtu Doubravu. Odchody jsou zatím v řešení," popisuje lesnický kouč Jan Knobloch, který dále prozradil, že se svými svěřenci odstartoval přípravu 11. července. „Trénujeme třikrát týdně, a to v úterky, čtvrtky a pátky. Takto to chceme udržet i během sezony," dodal.