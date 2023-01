„Když si ale vezmu, že jsme hráli čtyřzápasovou sérii venku a nyní budeme hrát sedmkrát doma, tak věřím, že to doženeme," dodal.

Ztráta v Maletíně noční můrou

K tématu většího počtu bodů se pak lesnický lodivod ještě vrátil. Vzpomněl si totiž na zápas, který ho dle jeho vlastních slov straší ve snech až do dnešních dní. „Bylo to deváté kolo proti Maletínu. V něm jsme dali gól na 3:1, hned z protiútoku inkasovali a během následující čtvrthodiny o svůj náskok přišli a prohráli 3:4. Bohužel se zde projevila individuální vyzrálost soupeře," krčí rameny.

Velký přehled: Kdy začíná příprava týmů z KP a jaký mají program přáteláků?

Tým z obce s necelými 650 obyvateli dokázal v dosavadním průběhu ročníku pětkrát zvítězit a dvakrát bral bod za remízy proti Chomoutovu a Troubelicím. Má tak nyní na kontě sedmnáct bodů a lehce negativní skóre v poměru 20:25.

„Jsme spíše postaveni na týmovém pojetí. Máme ale v kádru opory, jako třeba Davida Glozygu v bráně, Ondru Smyčku, Jakuba Němce či Michala Klemsu. Vzadu to pak drží už taková naše legenda Milda Kobza. Hlavně mě ale těší, že se projevují mladé pušky. Zmínil bych za všechny třeba Jáchyma Balcárka," popisuje Knobloch.

Účast na trénincích je parádní

Tak jako snad každý sportovní tým jsou Lesnice právě ve víru jedné z nejneoblíbenějších fází sezony - zimní přípravy. Tady to ale zatím vypadá, že to s tou neoblíbeností až tak horké nebude.

„Jako už tradičně jsme začali 10. ledna a pokračujeme v modelu úterý - čtvrtek - neděle. A zatím je účast parádní. Naposled se nás sešlo 27 a já doufám, že to tak vydrží až do konce," pochvaluje si a ještě doplňuje: „Cílem by mělo být zefektivnění koncovky. Také bych byl rád, kdyby se mladí naučili zdvojovat posty, abychom měli případně alternativu při větším počtu zraněných."

Na Chválkovice se těšíme

K zimní přípravě však nepatří pouze dril, ale také přípravné zápasy a soustředění. A ani po této stránce se Knoblochovi svěřenci nudit nebudou. „Máme jich naplánováno šest. Zahájíme s Leštinou a dále budeme pokračovat s Kralicemi, Mikulovicemi, Bernarticemi a generálku odehrajeme s Chválkovicemi. Na ty se obzvlášť těšíme z důvodu jejich zajímavé soupisky. Na soustředění pak vyrazíme na začátku února do Pustých Žibřidovic," vyjmenovává trenér s úsměvem.

Krejčího tisícovka? Jsem na sebe hrdý, ale víc to ocením, až skončím

Dobrou zprávou pro všechny lesnické hráče může být také to, že se nechystají v jejich kádru žádné převratné změny. „Změna bude asi jediná. Veterán Jirka Glozyga zamíří na hostování do Sudkova. Co se týče příchodů, tak jednáme s jedním mladým klučinou, který by mohl posílit ofenzivu," vysvětluje.

A jaké budou ambice aktuálně osmého celku tabulky do jarní odvetné části? „Vzhledem k tomu, že se opět rozjíždí Galácticos v Olešnici, bude naším cílem záchrana, umístění na osmém až desátém místě a úspěch v derby zápasech. To by byl ideální stav," uzavřel Jan Knobloch.