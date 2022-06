Hráč Libiny tak rázem vede pořadí střelců, momentálně má na kontě již 38 přesných zásahů. O jeden pozadu je bludovský Stanislav Sadil, tři poté ztrácí bernartický snajpr Peter Červeňák.

A právě mezi těmito třemi borci se s největší pravděpodobností rozhodne, kdo nakonec urve pomyslnou korunu krále střelců. „Přiznám se, že průběžné pořadí sleduji, ale že bych měl od spoluhráčů vypsanou třeba nějakou prémii za prvenství, tak to zase ne,“ prozrazuje libinský tahoun.

I díky jeho produktivitě potom tým z obce na pomezí Šumperska a Uničovska nyní o skóre vede tabulku se shodným počtem šedesáti bodů, jako má druhý Bludov.

„Máme skvělou partu, v kabině i na hřišti nám to šlape a všichni věříme, že by postup mohl vyjít. Na tohle téma jsme se sice ještě úplně nebavili, ale pokud bychom opravdu vyhráli, tak proč vyšší soutěž nezkusit,“ přemýšlí Petr Čikl, jenž se svými letošními výkony, což asi není překvapením, dostal do hledáčku jiných klubů.

„Mám nějaké nabídky, uvidíme, jak všechno v létě dopadne. Teď se hlavně soustředím na zbytek sezóny v Libině,“ říká Petr Čikl, jenž si během nedohraného ročníku 2020/2021 zkusil krajský přebor v dresu Medlova, kde odehrál čtyři zápasy.

„Tu sezónu ale bohužel hodně ovlivnila pandemie covidu, do toho jsem řešil novou práci, takže jsem se nemohl fotbalu na vyšší úrovni věnovat naplno, i proto jsem se nakonec vrátil zpátky do Libiny,“ vysvětlil závěrem Petr Čikl