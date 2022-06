„Popravdě bych ani nečekal, že se coby střídající hráč prosadím, navíc hned dvakrát. Spoluhráči mně hned samozřejmě asi vypíšou za tu střeleckou premiéru pokutu, budu muset dát něco do kasy,“ culí se Alfréd Červeňák.

„Za ty góly jsem ale rád, i doma měli radost, že jsem se trefil, akorát jsem k těm brankám přišel docela lehce,“ přemítá hráč, jenž poprvé nakoukl do mužského fotbalu v Jeseníku.

Jeho zásahy upravily výsledek divizního duelu se Všechovicemi do konečné podoby. Nejprve se trefil po pasu Elšíka z metru do zcela prázdné brány a jen chvíli před závěrečným hvizdem udeřil po přečíslení střelou ze druhé vlny.

„Bylo vidět, že soupeř není v ideálním rozpoložení, my jsme už od úvodní minuty hráli velice dobře, což se ukázalo i na konečném skóre. Takový rozdíl asi nikdo nečekal,“ pousmál se jeden ze čtyř dvougólových střelců víkendového klání.

Jako stabilní člen šumperského výběru U19, který letos působí v Moravskoslezské lize dorostu, poté někdy musí s několika dalšími spoluhráči zvládnout i dva zápasy v jediný den. Dopoledne ve své kategorii a odpoledne za muže.

„Je to náročné. A teď když je horko, tak obzvlášť. Ale třeba naposledy nám trenér dorostu v lize dal na hřišti jen šedesát minut, abychom ušetřili síly ještě na divizi. Na druhou stranu nedávno jsem jel ze zápasu v Opavě, což je skoro sto kilometrů, abych potom hrál doma za muže. Někdy je to opravdu únavné, ale vážím si každé šance, kterou dostanu, takže to musím zvládnout. Jsem rád, že můžu sbírat cenné zkušenosti,“ vypráví Alfréd Červeňák.

A jaké vidí rozdíly mezi druhou nejvyšší dorosteneckou soutěží a divizí mužů fotbalista ročníku 2003?

„Nejprve jsem si myslel, že tam moc rozdíl nebude, ale spletl jsem se,“ přiznal na rovinu.

„Divize mužů je úplně jiný level, všechno je rychlejší, souboje jsou tvrdší, hodně se běhá. Pro nás kluky z dorostu je to po fyzické stránce hodně náročná soutěž,“ říká Alfréd Červeňák.

Jako hráč začal s fotbalem coby šestiletý doma v Bernarticích, aby se ve čtrnácti přesunul do nedalekého Jeseníku, kde se propracoval až do mužů a posléze dostal laso právě ze Šumperku.

„Napoprvé jsem se ještě rozhodl pokračovat za Jeseník v krajském přeboru, ale když potom přišla nabídka, vyzkoušet si v Šumperku druhou ligu v dorostu, byla to výzva,“ pokračuje hráč, který je doslova z fotbalové rodiny.

Jeho bratři Peter a Martin totiž válí v Bernarticích I. B třídu. Prvně jmenovaný je dokonce jedním z nejlepších kanonýrů celé soutěže.

„Jako sourozenci fotbalem opravdu žijeme a u nás doma je to téma číslo jedna. Pokud mi vyjde čas, pokaždé si rád zajedu k nám do Bernartic se na bráchy podívat, mám rád tamní atmosféru,“ usmívá se fotbalista, jenž se podle svých slov na podzim vrací zpět do Jeseníku.

„Chci se více věnovat škole. A je tam mladý a perspektivní tým, třeba se nám jednou podaří postup do divize a možná se do Šumperku vrátím jako soupeř,“ dodal na závěr Alfréd Červeňák.