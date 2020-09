Fotbalisté Litovle se po nepovedeném vstupu do sezony krajského přeboru nyní vezou na vítězné vlně. Nejprve otočili duel s Želatovicemi, následně přečkali tlak Jeseníku a v nastaveném čase udeřili jediným gólem zápasu a nyní porazili třetí celek tabulky Rapotín přesvědčivě a zaslouženě 3:1.

Fotbalisté Litovle (v tmavém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Věděli jsme, že to je jenom v hlavách, protože kluci jsou dobří fotbalisti. Začali jsme hrát agresivněji a bojujeme. Už to nejsou jenom slova v šatně. Z koncovky zápasu s Jeseníkem jsme si přenesli vítěznou euforii, zatímco soupeř to sebevědomí po domácí prohře neměl,“ začal s hodnocením úvodu sezony i sobotního utkání trenér Litovle Jiří Kohout.