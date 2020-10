Litovel tímto zápasem zakončila sérii čtyř utkání na domácím hřišti. Kromě minulého duelu s Brodkem u Přerova, který prohrála na penalty, zvládla všechny stoprocentně.

Proti Losinám odstartoval cestu za třemi body Dragon, který zužitkoval akci Pavla Kvapila. Po půlhodině měl šanci Jan Fišara, ale z voleje střílel nad. Ve 33. minutě přidal Dragon druhou branku, tentokrát po přihrávce Bednáře.

Třetí branku přidal hned po změně stran z penalty Martin Jindra, jenž potrestal faul na Libora Navrátila. A výsledek pečetil na konečných 4:0 hlavou po rohovém kopu Jan Fišara.

Velké Losiny byly prakticky neškodné po celý průběh zápasu. Jedinou větší šanci měly těsně před čtvrtým gólem, ale brejkovou situaci zmařil dobrým zákrokem gólman Vojtěch Nakládal.

Ve druhém poločase duel významně ovlivnil silný déšť.

„Vítězství nesmírně cením a to i přesto, že soupeř nepřijel v nejsilnějším složení. K tomu, jakým způsobem se dělá fotbal v Losinách chovám velký respekt a že jim dokážeme v současné době konkurovat je moc fajn,“ řekl trenér Litovle Jiří Kohout po utkání. „Jsem rád, že jsme dnes rozhodli už do poločasu, ve druhém by to bylo asi složitější vzhledem k terénu. Je mi jen trochu líto, že střídající hráči, kterým jsem chtěl dát dnes větší prostor, bojovali krom soupeře i s kalužemi. Přesto žádný hráč mě dnes nezklamal,“ dodal Kohout.

Litovel se pátou výhrou z posledních šesti utkání posunula v tabulce už do horní poloviny, aktuálně je hned za Velkými Losinami sedmá.

„Vítězstvím jsme se dotáhli do míst, v kterých jsme se chtěli pohybovat, na což se mi po tom špatném začátku dívá dobře. Kluci za to zaslouží pochvalu,“ dodal Kohout.

Litovel – Velké Losiny 4:0 (2:0)

Branky: 18. a 33. Dragon, 50. Jindra z pen, 54. Fišara.

Rozhodčí: Perutka - Kopecký, Slota. ŽK: Šana – Indra, Žídek. Bez diváků.

Litovel: Nakládal – P. Kvapil, Jindra, Šrom (54. Šana), Miklánek – Dostál, Fišara, P. Heinz (72. Laža), Bednář (46. Vaca) – Dragon (62. Kutra), Navrátil (50. Baránek). Trenér: Jiří Kohout.

V. Losiny: Hatala – Kubíček, Zatloukal, Žídek, Andoniu – Hegner, Kocourek, Žák, Barčík – Indra (67. Berka), F. Navrátil. Trenér: Jiří Mika.