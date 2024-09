Pod novým trenérem Milanem Schmidtem v sedmi zápase ani jednou neskóroval. Přesto dokázal získat dva body za dvě bezbrankové remízy. Nicméně se krčí na posledním místě tabulky se skóre 0:16. Ani defenziva se tak nezlepšila a jen tři týmy inkasovaly více branek.

Velkým problémem je ale ona ofenziva. Přitom Jiskra udržela nejlepšího střelce uplynulé sezony Jiřího Ševčíka, který dokázal nasázet 31 branek. Nicméně letos mlčí, ač v jednom z duelů musel do brány.

„Nevím, co se s ním stalo. Nedaří se mu a je z formy. Snaží se to ale zlomit a zvládnout to. Předtím se od šancí dostával, teď už v nich ani nebyl. Poslal jsem ho na hřiště v posledním utkání jako střídajícího, protože jsem myslel, že na něj jako nejlepšího střelce jsou týmy nachystané a tohle mu pomůže, ale nestalo se. Může to být také tím, že chtěl odejít,“ přemítá nový kouč Schmidt, který převzal celek během letní pauzy.

Ševčíka totiž chtěl angažovat Jeseník, nicméně Rapotín mu odchod nepovolil, což Ševčíka mrzelo. Nyní má navíc kromě fotbalu i jiné starosti. „Je hasič a jezdí pomáhat do oblastí zasažených povodněmi,“ nastínil Schmidt.

Rapotín opustil v létě Jan Šmirják, který příliš branek nestřílel, nicméně odvedl v ofenzivě penzum práce. Jiskra ale přivedla zvučná jména do útoku v čele s Pavlem Jeřábkem, který v minulosti střílel branky v třetiligovém Uničově a naposledy v divizním Rýmařově.

„Určitě jsem od něj čekal víc. Ale je po zranění, moc netrénoval, přesto herně vyčnívá a snaží se. Chybí mu to pověstné štěstí,“ myslí si Schmidt.

Ani kanonýr z I. A třídy Gianpaolo Pezzotti zatím gólovou radost nepocítil, byť za Chválkovice pálil ostrými. „Dlouho pořádně netrénoval a na jeho pohybu je to v této soutěži znát. V nižší by mu to možná stačilo, ale teď se neprosazuje. Věřil jsem, že by to mohl být takový náš kůň, který nastoupí a rozhodne hlavou, ale není to tak,“ lituje Schmidt.

Ani Petr Kobylík, Jan Šléška či poslední akvizice Jiří Schmidt z Velké Bystřice zatím rapotínskou nulu neprotrhli.

„Situace je zase stejná. Po naší chybě dal soupeř z rohu gól. Potom jsme hráli, tlačili, v poslední minutě dali břevno. Předtím tam byla tyčka, do prázdné jsme se neprosadili. Hrajeme dobře, ale neumíme dát gól,“ hodnotil poslední duel Schmidt, který Rapotín prohrál v Zábřehu 0:1 gólem z páté minuty.

„Hráče na to, abychom dávali góly, máme, ale máme to v hlavách. Před zápasem si něco řekneme, kluci se snaží, cvičíme to i na tréninku… Chce to změnit impuls, změnit trénink, budeme jen hrát, abychom se naučili zakončovat v situacích, kdy nás někdo brání,“ prozradil recept, jak na střelecké potenci pracovat.

A problém vidí také v úvodním losu. Rapotín totiž začal čtyřmi zápasy venku. „Byl to problém, protože jsme nemohli nastartovat lokomotivu a teď je to těžší,“ uzavřel Milan Schmidt.