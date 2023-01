„S podzimem jsme celkem spokojeni, i když jsme zbytečně poztráceli pár bodů. Nepovedl se nám hlavně domácí zápas s Plumlovem a pak i ten v Protivanově. Tam jsme to odchodili a s fotbalem to mělo společného jen velmi málo," hodnotí Mikeš.

Z jeho dalších slov ale vyplývá, že celkově je s týmem, jeho výsledky i prací spokojen nadmíru. „Kdybych měl z týmu někoho vypíchnout jako osobnost, musel bych fakt dlouho váhat. U nás je to totiž postaveno na týmovém pojetí a máme ve svých řadách velkou spoustu mladých kluků okolo dvaceti let," říká.

„Dobře nás ale drží brankář Dominik Kulatý a neméně důležitý je pro nás také náš nejlepší střelec Rosťa Faltýnek. Jsem také velice rád, že jde na všech vidět konstantní posun vzhůru. Každým půlrokem je to lepší a lepší," pochvaluje si.

A jelikož v loštickém kádru takovým způsobem všechno funguje, není divu, že se o zimní pauze ani nepočítá s jeho výraznější obměnou.

„S odchody nepočítáme. Musím ale k tomu říci, že už během podzimu nám do Rýmařova odešel jeden z nejlepších hráčů Vojtěch Kneifel. No a možná posílíme o jednoho hráče, ale to se teprve uvidí," popisuje.

A jelikož už utichl zvuk petard a zmizela vůně vánočního cukroví, blíží se, tak jako každoročně, čas zimní přípravy. A ani v Lošticích nebudou výjimkou.

„Začneme poslední týden v lednu a od 18. února pojedeme na zimní turnaj v Mohelnici. Tam se utkáme s mužstvy z krajského přeboru a I. A třídy. Bude tam například Zábřeh, Rapotín, Mohelnice, Postřelmov a Litovel. A střetneme se pak také se Zborovicemi s Michalem Ordošem v sestavě," plánuje loštický kouč a dodává: „Na soustředění ale nepojedeme. Bylo by to pro nás náročné finančně i časově."

Byť by se zdálo, že po herní stránce Loštice šlapou téměř na jedničku, jedna mezera k odstranění by se tady přece jen našla. „Neumíme hrát proti soupeři, který se rozhodl jen bránit. K tomu nám chybí ještě patřičné zkušenosti a budeme na tom muset zapracovat," vysvětluje Josef Mikeš a na závěr dodává, jakým směrem by chtěl, aby se ubírala jarní část z pohledu jeho manšaftu: „Co nejdříve budeme chtít získat nějakých dvanáct bodů, ať jsme tutově zachráněni. Potom by mohl přijít čas na experimenty a zkoušení nových věcí."