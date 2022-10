„Po dvou zápasech, kdy jsme nebodovali, jsme začali hrát s dobrým nasazením. Zvládli jsme dát také góly, což bylo velice důležité. I já jsem protrhl střeleckou smůlu po dvou zápasech. Ani soupeře jsme do větších šancí nepustili," liboval si sám šťastný střelec.

„Na to, že jsme měli před zápasem s Libinou stejně bodů, jsme ukázali mnohem lepší připravenost," dodal.

Faltýnek nastřílel v zápase tři góly, když nejprve zvyšoval ve 29. minutě na 2:0, v 74. minutě vstřelil čtvrtý gól svého celku a v 90. pak uzavřel skóre na konečných 5:0. „První gól padl po pěkném centru z levé strany. Já už to zakončoval, dá se říci, do prázdné. Druhý vyplynul také po pěkné přihrávce do šestnáctky a třetí jsem dal v 90. minutě, kdy jsem dostal dlouhý míč za obranu a šel jsem sám na brankáře," popisoval.

A tak jako všude, ani v Lošticích se střelec hattricku nevyhne povinnosti obdarovat něčím zbytek svého týmu. „Mám to za flašku. Ještě sice nevím čeho, ale jim je stejně jedno, co pijou," směje se.

V minulé sezoně, ve které Loštice skončily na devátém místě, nastřílel Faltýnek do sítí svých soupeřů celkově osmnáct branek. Nyní jich má na svém střeleckém kontě už deset a končit rozhodně nehodlá. „Chtěl bych překonat to loňské číslo, Doufám, že jich dám letos přes dvacet," věří si.

Jak už bylo zmíněno, Loštice jsou v tabulce na čtvrtém místě. Za třetí Pasekou sice zaostávají pouze o skóre, ale na druhé Určice ztrácí sedm a na první Postřelmov dokonce devět bodů. Jaké jsou tedy jejich cíle pro letošní ročník?

„Na začátku jsme si říkali, že bychom to mohli uhrát do top trojky. Teď, když už nám Určice s Postřelmovem utekli, se zaměřujeme alespoň na to třetí místo. Jinak jsou u nás velké ambice na postup. Ideálně tak v následujících dvou letech. Máme zatím mladý tým, ale zkušenosti časem přijdou," vysvětluje aktuální situaci.

Do konce podzimní části zbývají pouhá čtyři kola. A loštické hráče kromě Náměšti na Hané a Určic čekají i dva celky z druhé poloviny tabulky, kterými jsou Plumlov a Troubelice. Co se však jednomu může zdá jako výhoda, může být pro druhého problémem.

„Abych řekl pravdu, tak to je trochu svazující. Proti slabším týmům totiž letos moc dobře nehrajeme. Třikrát jsme prohráli s posledním celkem tabulky. Ať už to byl Protivanov, Maletín anebo Chomoutov, který je poslední doteď," uzavírá Rostislav Faltýnek.