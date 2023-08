Ten v zápase proti Troubelicím zaznamenal čistý hattrick během pouhým jedenácti minut, kterým v podstatě rozhodl o všem podstatném. Mezi 69. a 80. minutou totiž navýšil vedení svého celku ze stavu 3:1 na 6:1.

„Při prvním gólu jsem dostal míč do rozebrané obrany a po kličce jsem zamířil na přední tyč. Druhý jsem dal hlavou po rohu a při třetím jsem šel od půlky sám na brankáře, kterého jsem oběhl a zakončil do prázdné. Nic extra na tom nebylo," popisoval skromně své výrazné zásahy do vývoje utkání.

Lukáš Michalčák zamířil v minulé sezoně do sítí svých soupeřů celkem dvanáctkrát, což bylo přesně o šest tref do černého méně než v sezoně předchozí. Nyní by to ale po tomto dobrém startu mohl být střelecky poměrně zajímavý ročník. „Pokud to tak půjde dál, mohlo by to být fajn," usmívá se. „Ale jak říkám, tenhle hattrick byl opravdu výjimečný. Budu rád za každý gól," dodává civilním povoláním pokrývač a fanoušek Realu Madrid, který dle svých slov dává vždy přednost Ronaldovi před Messim.

Maletín skončil ve vyrovnané tabulce minulé sezony na devátém místě, pouhý bod za sedmou Olešnicí a čtyři body za pátým Bludovem. Jak tedy Michalčák vidí šance na umístění svého týmu nyní? „Nějaká vysoká očekávání nemám. Přece jen máme tým poměrně slátaný. Po této výhře jsme si ale v šatně říkali, že bychom mohli zamířit někam k vrcholu tabulky. Všechno ale teprve ukáže čas," přemýšlí.

Žádná vysoká očekávání nemá už ani od své fotbalové budoucnosti, kterou si dle svých vlastních slov chce už hlavně jenom užívat. „Bydlím už přímo v Maletíně a mám tady i rodinu. Dá se tedy říct, že už v podstatě jen tak dohrávám. Ambice hrát výš už opravdu nemám. Co ale mám, jsou mí dva malí synové, kterým bych se chtěl v nejbližší době začít po fotbalové stránce věnovat a něco jim předat," uzavřel Lukáš Michalčák.