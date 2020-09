A stejně jako jeho spoluhráč před týdnem i on si připsal jednu trefu z penalty a další dvě ze hry. Výrazně se tak podepsal pod přesvědčivou výhru 5:0 nad svým bývalým klubem, který dříve vedl jako kapitán.

„Určitě jsme tak jednoznačný výsledek nečekali, protože Rapotín má kvalitní hráče. Z kluků, které znám ze svého dřívějšího angažmá, už tam prakticky nikdo není, ale mají řadu nadějných kluků ze Šumperku. Mužstvo udělalo velký posun, nejdřív pod trenérem Otto Jáněm a teď díky taktovce Radima Netopila,“ rozpovídal se po derby losinský střelec Tomáš Indra.

„Soupeře jsme přehráli díky taktice, spoléhali jsme na poctivou defenzivu, ze které vyráželi do rychlých brejků. Ale ze začátku nás Rapotín tlačil, měl plno šancí a kdyby nějakou využil, mohlo to dopadnout úplně jinak. Naštěstí jsme se do poločasu dvakrát prosadili my, což nás postavilo na nohy,“ uvedl dále Tomáš Indra, jenž po přestávce rozjel ve svém bývalém působišti střelecký koncert a čistým hattrickem definitivně potopil rapotínské naděje.

„Byli jsme správně namotivovaní, protože pár kluků z Rapotína mělo po jejich dobrém vstupu do soutěže hlavy hodně nahoře a docela si nás dobírali, takže jsme rádi, že se nám podařilo uspět,“ říká Tomáš Indra.

Jako bývalý rapotínský kapitán ale přesto na sobotní zápas nevypsal zvláštní prémii za vítězství a rivalitu se snažil nechat stranou.

„Bylo to derby, navíc pro mě hodně speciální, když jsem tam hrál, ale snažili jsme se to utkání brát jako jakýkoliv jiný zápas. Všichni soupeři v krajském přeboru jsou kvalitní. Jdeme do každého zápasu s vidinou úspěchu a nemyslíme na to, s kým zrovna hrajeme,“ prozradil hrdina sobotní bitvy.

„Ale Rapotín mám každopádně pořád rád. Pokud je čas, chodím se dívat na jeho zápasy. S lidmi okolo klubu a fanoušky se normálně bavíme, zasmějeme se. I když u pár jedinců někdy rivalita přeroste únosnou mez, což mi vadí. Možná i proto jsem při oslavě třetího gólu schválně sundal dres,“ vysvětluje Tomáš Indra, který po týdnu okopíroval výkon svého spoluhráče Matěje Šinogla.

„Popravdě jsme tohle spolu nijak zvlášť neprobírali, spíš jsme pořádně oslavili výhru, protože uspět takovým výsledkem na hřišti soupeře, to se počítá,“ konstatuje s úsměvem třígólový střelec sobotního derby.

„Ale je jedno, kdo ty góly dává. Důležité je, abychom vyhrávali. Minule se dařilo Matěji Šinoglovi, teď mně, příště proti Mohelnici se třeba prosadí zase někdo jiný, musíme hrát jako tým a doufám, že navážeme na dosavadní úspěchy,“ přeje si Tomáš Indra.

Losinskému týmu se letos zatím daří, když aktuálně mu patří v tabulce krajského přeboru čtvrtá pozice. Mužstvo těží především z kvalitního tréninku a tradičně dobré party.

„Začali jsme brzo trénovat, už na začátku června, což nám hodně pomohlo. Myslím si, že díky tomu máme skvělou kondici. A parta? Ta byla v Losinách vždycky skvělá. Když jsem před dvěma lety do týmu přišel, hned jsem zapadl, hodně kluků znám z futsalu i ze šumperských mládežnických kategorií. Kolektiv, to je naše velká výhoda,“ dodal závěrem Tomáš Indra.