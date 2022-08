Ještě v minulé sezoně totiž působil v divizním Přerově, jenže tamní angažmá mu nevyšlo podle představ. Během něj si totiž poranil koleno a příležitost ukázat se dostal až v posledním domácím duelu. Pro novou sezonu tak hledal nový klub.

„Díval jsem se po různých možnostech. Trénuji na Sigmě s trenérem brankářů Tomášem Lovásikem, zmínil jsem se, že nemám angažmá a on mi říkal, že Medlov se poohlíží. Předaly se kontakty a z Medlova se ozvali,“ popisoval průběh jednání David Kubica.

Jenže okamžitě na nabídku nekývl. Vyčkával, jestli se nenaskytne možnost zůstat v divizi. „Říkal jsem, že ještě čekám na informaci od kamaráda Přemysla Procházky, se kterým jsem řešil možné varianty a jestli si můžeme zavolat až v pátek,“ pokračoval pětadvacetiletý gólman.

V pátek nakonec David Kubica na nabídku Medlova kývl a odpoledne už se hlásil v novém působišti na tréninku. V neděli pak stál mezi třemi tyčemi v prvním kole krajského přeboru proti Velkým Losinám.

„Bylo to docela zajímavé a sám jsem byl zvědavý, jaké to bude. Z týmu jsem znal jen dva kluky, takže jsem z toho měl obavy, ale musím říct, že to kluci přede mnou zvládli na jedničku, skvěle spolupracovali a pomohli mi zapadnout do týmu,“ sdělil své pocity Kubica.

Tomu v zápase pomohla dvakrát branková konstrukce a jeden nepříjemný pokus vyrazil na roh. Ani jednou však neinkasoval. „Párkrát to cinklo, to je pravda, ale štěstí se přiklonilo na naši stranu. Velké Losiny měly výškovou převahu, takže klobouk dolů, jak se s tím kluci soubojově poprali. Na první kolo to byl těžký soupeř,“ hodnotil brankář, který si krajský přebor vyzkoušel už před lety za béčko HFK Olomouc v době, kdy přecházel z dorostu do mužského fotbalu.

Samotný duel pak rozhodla penaltová situace po půl hodině hry. Radovan Skřebský byl faulován a Patrik Kasal penaltu bezpečně proměnil.

Zdroj: Lukáš Klaban

Medlov si tak připsal tři body a je otázka, jak to nyní bude s gólmanskou jedničkou v medlovském celku. Jisté je, že se o ni poperou dva Davidové - Kubica a Zmund.

„U gólmanů je to bohužel jiné. Nedáte brankáře do hry „na pár minut“. Je jasné, že chytat chceme každý a bude to na vyhodnocení trenéra,“ uzavřel Kubica, který v kariéře vystřídal celky Sigmy Olomouc, HFK Olomouc, Nových Sadů a Přerova.

FK Medlov -TJ Sokol Velké Losiny 1:0 (1:0)

Branka: 33. z pen. P. Kasal.

Rozhodčí: Svoboda - Běhal, Foral. ŽK: J. Kasal, Bartoněk, Kuděla - Zatloukal. Diváci: 180.

Medlov: Kubica - Gabriel (29. Kuděla), Klos, Habáň, Bartoněk, J. Kasal, Vrba (90+1. Šléška), Knebl (77. Klabačka), Skřebský, P. Kasal, Muzikant (63. Novák). Trenér: Jaroslav Rolínek.

Velké Losiny: Hatala - Zatloukal (73. Tejkl), Simon, Uvízl, Hegner, Indra, Žídek, Lazarov, Charvát, Mátl (63. Křenek), Barčík (46. Jurka). Trenér: Květoslav Pospíšil.

