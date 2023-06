„Na začátku sezony jsem v kabině prohlásil, že bych chtěl vyhrát I. B třídu, protože jsem cítil, že na to tým máme. Potom se přidalo více lidí a šli jsme si za tímto cílem až do posledního zápasu,“ byl spokojený trenér Petr Čuj.

Jeho hráči to zvládli na jedničku, protože za celý ročník neprohráli. Tedy, alespoň podle statistik. Jedna porážka ale přece jenom přišla. S posledním Jindřichovem, zápas byl ale nakonec kontumován ve prospěch Mikulovic.

„Vyhráli jsme to suverénně, i když i trošku se štěstím, protože jsme měli několikrát namále. Tyhle body nám také pomohly,“ uznal kouč.

Přestože Mikulovice neustále vyhrávaly, měl Petr Čuj také trable se sestavou. „Hodně jsme ji točili a v kompletním složení jsme se téměř nesešli. Vždy jsme se ale spojili, abychom vzešli z utkání vítězně. Přizpůsobili jsme tomu také bojovnost a týmovost. V kabině jsme jedna velká rodina a neradi prohráváme, což jde vidět také na tréninku v bagu,“ vypočítával, jak jeho tým k triumfu došel.

Důležitým mužem byl pak Jan Vavrač, který nasázel 27 branek a byl nejlepším střelcem týmu. „Musím ho pochválit, jak se prosazoval. Gólově měl lepší první půlku sezony. Patřil mezi nejlepší hráče a pomohl mu posun na desítku. Je to kluk, který přišel z krajského přeboru, takže se zkušenosti musely projevit. Je poctivý a věřím, že zamaká a bude ještě lepší,“ hodnotil trenér.

V posledním kole navíc vyhrály Mikulovice nad druhými Bernarticemi, před kterými skončil o osm bodů. Čekalo se, že Mikulovice postoupí do I. A třídy, jenže to se nakonec nestalo.

„Nepřijali jsme postup z jednoduchého důvodu, kterým je čas. Máme vyšší věkový průměr týmu, máme rodiny a přemýšleli jsme, že chceme hrát místní derby a jezdit raději patnáct kilometrů do Žulové než někam do tramtárie k Olomouci. Postoupil nám Javorník, zůstaly Zlaté Hory a většina v týmu se přiklonila k setrvání v I. B třídě. V I. A bychom byli celý den pryč na cestách, přitom požitek z fotbalu máme i teď,“ objasnil Petr Čuj.

Cíl pro Mikulovice je tak nyní jasný - obhájit prvenství v I. B třídě. „Motivace chybět nebude, ta je vždycky. Chceme to zopakovat a pak už by byla blbost, kdybychom nepostoupili. Věřím, že v případě obhajoby bychom přemýšleli jinak a musel by se najít sponzor, který by pomohl zajistit ty delší cesty,“ uzavřel Čuj.

Do I. A třídy tak míří druhé Bernartice.