Jak už bylo řečeno, Pavel Sogel se podílel hned na čtyřech z nich. Konkrétně se díky jeho přesné mušce skóre navýšilo z 2:0 na konečných 6:0.

„Můj první gól jsem dal tak, že Vavrač parádně utekl po levé straně a ještě lépe mi poslal centr na vápno, kde jsem dorážel už do prázdné brány. Při druhém jsem si pak převzal balon a zamířil levačkou k tyči. Třetí gól padl znovu po spolupráci s Vavračem, který mi míč z malého vápna vrátil na velké a já jej pouze dorazil do brány. No a čtvrtý padl podobně. Po zblokované střele se to ke mně odrazilo a já měl znovu parádní pozici," vylíčil dopodrobna, jak k tomu došlo a se smíchem dodal: „Musím teď do šatny přinést nějakou flašku, u nás se tomu říká zápisné."

Sedm, ne šest

Ačkoli má nyní v listině střelců napsaných celkem šest přesných tref, dle jeho vlastních slov jich dal už sedm. Prý kvůli chybě zapisovatele, který jednu z jeho branek připsal jeho bratrovi a spoluhráči v jedné osobě, Petru Sogelovi. Jak je on sám s tímto číslem spokojen?

„Nevím, úplně to neřeším. Ale samozřejmě, čím víc gólů dám, tím lépe. A kdyby se mi podařilo do konce podzimu v obou zbývajících zápasech vstřelit alespoň jeden, bylo by to fakt super," říká skromně.

Jak už bylo zmíněno, nastupuje Pavel se svým bratrem Petrem. Další otázka tedy musela zákonitě zamířit k jejich vzájemným vztahům na hřišti. Zda se navzájem podporují, či se mezi sebou hecují a soutěží, kdo z nich dvou bude lepší.

Už jsme z toho vyrostli

„Určitě se nijak nehecujeme. Z toho už jsme vyrostli," vypravil ze sebe se smíchem. „Teď už si chodíme zahrát jen proto, abychom se pobavili. V jednom dresu jsme hráli už dříve. A po těch letech, kdy tomu tak nebylo, je to celkem příjemné," dodává.

Hrajeme v pohodě

Mikulovice jsou po dvanácti odehraných kolech zatím stoprocentní a naprosto s přehledem tak kráčí k postupu o úroveň výš. Jejich náskok na druhé Bernartice činí už poměrně propastných sedm bodů a skóre 54:10 je také více než impozantní.

Někdy se ale, a to i lepším klubům, může stát, že když od nich širší veřejnost čeká nějaký jasný úspěch, může to vést k nervozitě, chybám a následným zbytečným bodovým ztrátám.

„Já osobně nic takového nepociťuji. A myslím si, že ani spoluhráči ne. Všichni jsou na hřišti uvolnění a hrají naprosto v pohodě," konstatuje.

„Je sice pravda, že jsme v prvních dvou kolech měli dost špatné starty do utkání, ale nálada byla i přesto dobrá. Vždycky se nám podařilo výsledek bez větších problémů otočit. Nervozitu jsem nepozoroval na nikom," zastavil se ještě u prvních dvou zápasů v sezoně proti Řetězárně a Bernarticím, ve kterém Mikulovice shodně prohávaly nejprve 0:2, po vyrovnání pak 2:3 a nakonec zvítězily poměrem 5:3.

Závěrem pak Pavel Sogel také odmítl, že by se ve svých třiatřiceti letech ve fotbale hnal ještě za nějakými nesplněnými sny či ambicemi. „Mým hlavním cílem je udělat si žízeň a pobavit se s klukama. Jak už jsem říkal, hraji pro radost. Nepřemýšlel jsem nikdy ani nad tím, že by se ze mě někdy v budoucnu stal trenér," řekl s naprostým klidem.